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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.12.2024
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17:34 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990620769.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.12.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Житомирской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T17:34:00+03:00
2024-12-21T17:34:00+03:00
в мире
харьковская область
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Житомирской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Житомирской области звучит более получаса. В Харьковской области тревога раздалась в 16.44 мск. На Сумскую область тревога расширилась в 17.08 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Житомирской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия
Люди у бетонного укрытия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Житомирской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, тревога в Житомирской области звучит более получаса. В Харьковской области тревога раздалась в 16.44 мск. На Сумскую область тревога расширилась в 17.08 мск.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреХарьковская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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