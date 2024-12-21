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На Западе предложили необычный план по Украине - РИА Новости, 21.12.2024
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09:40 21.12.2024 (обновлено: 14:13 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990568987.html
На Западе предложили необычный план по Украине
На Западе предложили необычный план по Украине - РИА Новости, 21.12.2024
На Западе предложили необычный план по Украине
Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х предложил отправить госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Марка Рютте и... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T09:40:00+03:00
2024-12-21T14:13:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
энтони блинкен
мик уоллес
марк рютте
еврокомиссия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х предложил отправить госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен воевать на Украину."Учитывая их любовь к войне, почему нам не отправить бы Блинкена, Рютте и фон дер Ляйен воевать на Украину?" — написал политик.Уоллес также посетовал, что многие украинцы, не желающие сражаться за прокси-конфликт НАТО, погибли напрасно.Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией, но не под флагом НАТО.В четверг премьер Польши Дональд Туск заявлял журналистам, что направление на Украину войск НАТО даже не обсуждалось на недавней встрече лидеров стран блока в Брюсселе.Пресс-бюро СВР сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек, что станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20241221/oon-1990564835.html
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в мире, украина, киев, россия, энтони блинкен, мик уоллес, марк рютте, еврокомиссия, европарламент, выборы президента сша — 2024, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Энтони Блинкен, Мик Уоллес, Марк Рютте, Еврокомиссия, Европарламент, Выборы президента США — 2024, НАТО
На Западе предложили необычный план по Украине

Экс-депутат ЕП Уоллес предложил Блинкену, Рютте и фон дер Ляйен воевать за ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х предложил отправить госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен воевать на Украину.
«
"Учитывая их любовь к войне, почему нам не отправить бы Блинкена, Рютте и фон дер Ляйен воевать на Украину?" — написал политик.
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Уоллес также посетовал, что многие украинцы, не желающие сражаться за прокси-конфликт НАТО, погибли напрасно.
Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией, но не под флагом НАТО.
В четверг премьер Польши Дональд Туск заявлял журналистам, что направление на Украину войск НАТО даже не обсуждалось на недавней встрече лидеров стран блока в Брюсселе.
Пресс-бюро СВР сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек, что станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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В миреУкраинаКиевРоссияЭнтони БлинкенМик УоллесМарк РюттеЕврокомиссияЕвропарламентВыборы президента США — 2024НАТО
 
 
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