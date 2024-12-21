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Половина населения Украины покинула страну, заявил основатель Pink Floyd - РИА Новости, 21.12.2024
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07:52 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990562871.html
Половина населения Украины покинула страну, заявил основатель Pink Floyd
Половина населения Украины покинула страну, заявил основатель Pink Floyd - РИА Новости, 21.12.2024
Половина населения Украины покинула страну, заявил основатель Pink Floyd
Половина населения Украины покинула страну с 2022 года, по итогам 2024-го уедут еще несколько миллионов, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T07:52:00+03:00
2024-12-21T07:52:00+03:00
в мире
украина
элла либанова
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Половина населения Украины покинула страну с 2022 года, по итогам 2024-го уедут еще несколько миллионов, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс "В 2022 году на Украине проживало 45 миллионов человек, сейчас их осталось 28 миллионов. Половина людей покинула страну, и еще несколько миллионов уедут по итогам этого года. Почему кто-то должен хотеть там жить при нынешнем режиме?" — сказал Уотерс. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. На Украине 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20241221/uoters-1990557927.html
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979282174.html
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в мире, украина, элла либанова, владимир зеленский, pink floyd
В мире, Украина, Элла Либанова, Владимир Зеленский, Pink Floyd
Половина населения Украины покинула страну, заявил основатель Pink Floyd

Основатель Pink Floyd Уотерс: половина населения покинула Украину с 2022 года

© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Половина населения Украины покинула страну с 2022 года, по итогам 2024-го уедут еще несколько миллионов, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс
"В 2022 году на Украине проживало 45 миллионов человек, сейчас их осталось 28 миллионов. Половина людей покинула страну, и еще несколько миллионов уедут по итогам этого года. Почему кто-то должен хотеть там жить при нынешнем режиме?" — сказал Уотерс.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским
06:01
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
На Украине 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Украина - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В фонде ООН рассказали об эмиграции с Украины
22 октября, 12:00
 
В миреУкраинаЭлла ЛибановаВладимир ЗеленскийPink Floyd
 
 
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