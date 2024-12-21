https://ria.ru/20241221/ukraina-1990562871.html

Половина населения Украины покинула страну, заявил основатель Pink Floyd

Половина населения Украины покинула страну, заявил основатель Pink Floyd - РИА Новости, 21.12.2024

Половина населения Украины покинула страну, заявил основатель Pink Floyd

Половина населения Украины покинула страну с 2022 года, по итогам 2024-го уедут еще несколько миллионов, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T07:52:00+03:00

2024-12-21T07:52:00+03:00

2024-12-21T07:52:00+03:00

в мире

украина

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pink floyd

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Половина населения Украины покинула страну с 2022 года, по итогам 2024-го уедут еще несколько миллионов, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс "В 2022 году на Украине проживало 45 миллионов человек, сейчас их осталось 28 миллионов. Половина людей покинула страну, и еще несколько миллионов уедут по итогам этого года. Почему кто-то должен хотеть там жить при нынешнем режиме?" — сказал Уотерс. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. На Украине 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20241221/uoters-1990557927.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979282174.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, элла либанова, владимир зеленский, pink floyd