https://ria.ru/20241221/ukraina-1990554305.html

Глава Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины

Глава Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины - РИА Новости, 21.12.2024

Глава Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный звонок с министром обороны Украины Рустемом Умеровым для обсуждения предоставляемой Киеву военной помощи США,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T04:20:00+03:00

2024-12-21T04:20:00+03:00

2024-12-21T04:20:00+03:00

в мире

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ллойд остин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный звонок с министром обороны Украины Рустемом Умеровым для обсуждения предоставляемой Киеву военной помощи США, следует из заявления военного ведомства США. "Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня поговорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить динамику боевых действий и помощь США в сфере безопасности Украине", - говорится в заявлении. Глава Пентагона также обсудил планирование следующей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в начале следующего года.

https://ria.ru/20241219/ssha-1990282974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, рустем умеров, ллойд остин, министерство обороны сша