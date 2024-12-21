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Глава Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины
Глава Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины - РИА Новости, 21.12.2024
Глава Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный звонок с министром обороны Украины Рустемом Умеровым для обсуждения предоставляемой Киеву военной помощи США,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T04:20:00+03:00
2024-12-21T04:20:00+03:00
2024-12-21T04:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный звонок с министром обороны Украины Рустемом Умеровым для обсуждения предоставляемой Киеву военной помощи США, следует из заявления военного ведомства США. "Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня поговорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить динамику боевых действий и помощь США в сфере безопасности Украине", - говорится в заявлении. Глава Пентагона также обсудил планирование следующей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в начале следующего года.
https://ria.ru/20241219/ssha-1990282974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, рустем умеров, ллойд остин, министерство обороны сша
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Глава Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины
Глава Пентагона Остин обсудил с министром обороны Украины военную помощь