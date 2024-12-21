В 12 украинских регионах объявили воздушную тревогу
В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Киеве сигнал тревоги прозвучал в 01.59 (02.59 мск) субботы, в Киевской области воздушная тревога звучит уже более пяти часов - с 20.53 (21.53 мск) пятницы. Тревога начала распространяться на указанные области с Сумской, там она была объявлена в 16.10 (17.10 мск) пятницы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
7 августа, 10:18