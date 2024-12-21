https://ria.ru/20241221/ukraina-1990552607.html

В 12 украинских регионах объявили воздушную тревогу

В 12 украинских регионах объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.12.2024

В 12 украинских регионах объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T03:11:00+03:00

2024-12-21T03:11:00+03:00

2024-12-21T03:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

житомирская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киеве сигнал тревоги прозвучал в 01.59 (02.59 мск) субботы, в Киевской области воздушная тревога звучит уже более пяти часов - с 20.53 (21.53 мск) пятницы. Тревога начала распространяться на указанные области с Сумской, там она была объявлена в 16.10 (17.10 мск) пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240807/kiev-1964575955.html

киев

россия

житомирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, житомирская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины