https://ria.ru/20241221/ukraina-1990549455.html

"Потерял голову". На Западе заметили мрачные детали в действиях Зеленского

"Потерял голову". На Западе заметили мрачные детали в действиях Зеленского - РИА Новости, 21.12.2024

"Потерял голову". На Западе заметили мрачные детали в действиях Зеленского

Проект "Украина" приближается к концу из-за трех необдуманных действий в политике Владимира Зеленского, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T01:35:00+03:00

2024-12-21T01:35:00+03:00

2024-12-21T01:35:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Проект "Украина" приближается к концу из-за трех необдуманных действий в политике Владимира Зеленского, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."Три признака того, что проект "Украина" подходит к своему концу: 1. Перекладывание вины. <...> 2. Потраченные и замороженные деньги. <...> 3. Зеленский потерял голову", — написал журналист.Он добавил, что Украина и ее союзники стремятся переложить вину за неудачи Киева на уходящего президента США Джо Байдена из-за недостаточной поддержки. При этом ЕС и Штаты потратили на Украину сотни миллиардов долларов и хотят оставить российские активы замороженными до окончания боевых действий. При этом хамские заявления в адрес российского лидера Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана говорят о потере рассудка Зеленского. В пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов за согласие со вступлением Украины в НАТО.Ранее глава киевского режима заявлял, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит". Позднее он позволил себе еще одну грубую выходку в адрес венгерского премьера, заявив, что у того нет мандата на ведение переговоров между Россией и Украиной, а его отношения с Владимиром Путиным слишком теплые, чтобы ставить российского лидера "на место".

https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990340586.html

https://ria.ru/20241221/mask-1990546114.html

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в мире, украина, владимир зеленский, виктор орбан, владимир путин