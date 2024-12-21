В Полтаве прогремели взрывы
В Полтаве после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Полтаве были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного".
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Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Полтавской области объявлена с 18.16 (19.16 мск) пятницы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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