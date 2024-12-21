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Хуситы заявили о ракетном ударе по военной цели в Тель-Авиве

Хуситы заявили о ракетном ударе по военной цели в Тель-Авиве - РИА Новости, 21.12.2024

Хуситы заявили о ракетном ударе по военной цели в Тель-Авиве

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении удара гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T08:42:00+03:00

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ДОХА, 21 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении удара гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной цели в Тель-Авиве.Хуситы сделали заявление о новом ударе по Тель-Авиву после пятничного объявления об использовании беспилотников для ударов по Тель-Авиву и югу Израиля после того, как Израиль в третий раз с осени прошлого года бомбил территорию Йемена, в том числе в первый раз - столицу Сану."Ракетные войска нанесли удар гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной цели в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.). Гиперзвуковая ракета над Яффо точно поразила цель, и системы противника не смогли ее перехватить", - отмечается в заявлении вооруженных сил хуситов в Telegram-канале их представителя.На этой неделе Израиль нанёс удары по столице Йемена Сане и западной провинции Ходейда на Красном море, в результате чего погибли восемь человек, 12 получили ранения.

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в мире, тель-авив, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ансар алла