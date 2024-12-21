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Хуситы заявили о ракетном ударе по военной цели в Тель-Авиве - РИА Новости, 21.12.2024
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08:42 21.12.2024 (обновлено: 10:21 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/udar-1990565123.html
Хуситы заявили о ракетном ударе по военной цели в Тель-Авиве
Хуситы заявили о ракетном ударе по военной цели в Тель-Авиве - РИА Новости, 21.12.2024
Хуситы заявили о ракетном ударе по военной цели в Тель-Авиве
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении удара гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T08:42:00+03:00
2024-12-21T10:21:00+03:00
в мире
тель-авив
йемен
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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ДОХА, 21 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении удара гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной цели в Тель-Авиве.Хуситы сделали заявление о новом ударе по Тель-Авиву после пятничного объявления об использовании беспилотников для ударов по Тель-Авиву и югу Израиля после того, как Израиль в третий раз с осени прошлого года бомбил территорию Йемена, в том числе в первый раз - столицу Сану."Ракетные войска нанесли удар гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной цели в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.). Гиперзвуковая ракета над Яффо точно поразила цель, и системы противника не смогли ее перехватить", - отмечается в заявлении вооруженных сил хуситов в Telegram-канале их представителя.На этой неделе Израиль нанёс удары по столице Йемена Сане и западной провинции Ходейда на Красном море, в результате чего погибли восемь человек, 12 получили ранения.
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в мире, тель-авив, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ансар алла
В мире, Тель-Авив, Йемен, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ансар Алла
Хуситы заявили о ракетном ударе по военной цели в Тель-Авиве

Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"

© Кадр видео, опубликованного хуситамиГиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2"
Гиперзвуковая баллистическая ракета Палестина-2 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Кадр видео, опубликованного хуситами
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2"
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ДОХА, 21 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении удара гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной цели в Тель-Авиве.
Хуситы сделали заявление о новом ударе по Тель-Авиву после пятничного объявления об использовании беспилотников для ударов по Тель-Авиву и югу Израиля после того, как Израиль в третий раз с осени прошлого года бомбил территорию Йемена, в том числе в первый раз - столицу Сану.
"Ракетные войска нанесли удар гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной цели в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.). Гиперзвуковая ракета над Яффо точно поразила цель, и системы противника не смогли ее перехватить", - отмечается в заявлении вооруженных сил хуситов в Telegram-канале их представителя.
На этой неделе Израиль нанёс удары по столице Йемена Сане и западной провинции Ходейда на Красном море, в результате чего погибли восемь человек, 12 получили ранения.
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В миреТель-АвивЙеменОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильАнсар Алла
 
 
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