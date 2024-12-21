https://ria.ru/20241221/udar-1990553598.html

На Украине обрушились на Зеленского из-за удара возмездия по Киеву

На Украине обрушились на Зеленского из-за удара возмездия по Киеву - РИА Новости, 21.12.2024

На Украине обрушились на Зеленского из-за удара возмездия по Киеву

Российский удар возмездия по Киеву нанес серьезный ущерб и поставил под сомнения заявления Владимира Зеленского об эффективности западных комплексов на защите... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T04:00:00+03:00

2024-12-21T04:00:00+03:00

2024-12-21T04:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российский удар возмездия по Киеву нанес серьезный ущерб и поставил под сомнения заявления Владимира Зеленского об эффективности западных комплексов на защите столицы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.Глава киевского режима регулярно заявляет, что поставки западных систем ПВО якобы позволят главному городу страны эффективно противостоять российским ударам."Серьезный удар такой <...> и <...> очень демонстрационный. <...> Казалось бы, Киев уже так защищен, столько там Зеленский рассказывал про ПВО, про эти (американские ЗРК. — Прим. ред.) "Пэтриот". <...> А оказалось, что не совсем так", — сказал он.По словам Соскина, российская армия в очередной показала, что способна преодолеть любую ПВО украинской столицы."Картинка очень плохая, и урон достаточно большой", — заключил аналитик.В пятницу в Минобороны сообщили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", занимающемуся созданием ракетных комплексов "Нептун", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря.

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин