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На Украине обрушились на Зеленского из-за удара возмездия по Киеву - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:00 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/udar-1990553598.html
На Украине обрушились на Зеленского из-за удара возмездия по Киеву
На Украине обрушились на Зеленского из-за удара возмездия по Киеву - РИА Новости, 21.12.2024
На Украине обрушились на Зеленского из-за удара возмездия по Киеву
Российский удар возмездия по Киеву нанес серьезный ущерб и поставил под сомнения заявления Владимира Зеленского об эффективности западных комплексов на защите... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T04:00:00+03:00
2024-12-21T04:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российский удар возмездия по Киеву нанес серьезный ущерб и поставил под сомнения заявления Владимира Зеленского об эффективности западных комплексов на защите столицы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.Глава киевского режима регулярно заявляет, что поставки западных систем ПВО якобы позволят главному городу страны эффективно противостоять российским ударам."Серьезный удар такой &lt;...&gt; и &lt;...&gt; очень демонстрационный. &lt;...&gt; Казалось бы, Киев уже так защищен, столько там Зеленский рассказывал про ПВО, про эти (американские ЗРК. — Прим. ред.) "Пэтриот". &lt;...&gt; А оказалось, что не совсем так", — сказал он.По словам Соскина, российская армия в очередной показала, что способна преодолеть любую ПВО украинской столицы."Картинка очень плохая, и урон достаточно большой", — заключил аналитик.В пятницу в Минобороны сообщили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", занимающемуся созданием ракетных комплексов "Нептун", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря.
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин
На Украине обрушились на Зеленского из-за удара возмездия по Киеву

Соскин: успешный удар возмездия по Киеву бросает тень на Зеленского

© Фото : Киевская городская военная администрацияНа месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024
На месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Киевская городская военная администрация
На месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российский удар возмездия по Киеву нанес серьезный ущерб и поставил под сомнения заявления Владимира Зеленского об эффективности западных комплексов на защите столицы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Глава киевского режима регулярно заявляет, что поставки западных систем ПВО якобы позволят главному городу страны эффективно противостоять российским ударам.
© Фото : Киевская городская военная администрацияПожар в Киеве. 20 декабря 2024
На месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Киевская городская военная администрация
Пожар в Киеве. 20 декабря 2024
"Серьезный удар такой <...> и <...> очень демонстрационный. <...> Казалось бы, Киев уже так защищен, столько там Зеленский рассказывал про ПВО, про эти (американские ЗРК. — Прим. ред.) "Пэтриот". <...> А оказалось, что не совсем так", — сказал он.
По словам Соскина, российская армия в очередной показала, что способна преодолеть любую ПВО украинской столицы.
"Картинка очень плохая, и урон достаточно большой", — заключил аналитик.
В пятницу в Минобороны сообщили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", занимающемуся созданием ракетных комплексов "Нептун", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
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