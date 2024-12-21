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Разведгруппа "Днепра" отработала штурмовые приемы налетов - РИА Новости, 21.12.2024
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Разведгруппа "Днепра" отработала штурмовые приемы налетов
Разведгруппа "Днепра" отработала штурмовые приемы налетов - РИА Новости, 21.12.2024
Разведгруппа "Днепра" отработала штурмовые приемы налетов
Малое разведывательное подразделение группировки войск "Днепр" при поддержке беспилотных летательных аппаратов отработало штурмовые приемы налетов на различные... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T02:44:00+03:00
2024-12-21T02:44:00+03:00
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безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Малое разведывательное подразделение группировки войск "Днепр" при поддержке беспилотных летательных аппаратов отработало штурмовые приемы налетов на различные строения, сообщил РИА Новости командир роты специального назначения группировки войск "Днепр" с позывным "Хаги". "Сегодня у нас был налет, поскольку мы находимся в спецподразделении. В пехоте это называется штурм. В спецподразделениях это называется налет малым разведорганом в составе группы из шести человек", - сказал агентству офицер спецназа с позывным "Хаги". Военнослужащий подчеркнул, что полученные в ходе тренировки навыки помогут повысить боеспособность подразделения. "Да, конечно. Эти все действия обязательны… И в принципе, группам это нужно знать: как зачищать, как проходить, как держать обстановку, "контролить" друг друга, чтобы как можно меньше было потерь", - сказал разведчик с позывным "Змей". Налет осуществляется при тесном взаимодействии с операторами беспилотников и при поддержке ударных FPV-дронов. "Мы поддерживаем штурмовиков на нашем направлении при заходах на позиции противника, при работе в опорных пунктах, в городских условиях, сопровождаем, поддерживаем их огнем, и в том числе ведем разведку местности", - сказал оператор БПЛА с позывным "Призрак".
https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953308386.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Разведгруппа "Днепра" отработала штурмовые приемы налетов

Спецназ "Днепр" отработал штурмовые приемы налетов на различные строения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащие отдельной казачьей бригады "Днепр"
Военнослужащие отдельной казачьей бригады Днепр - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие отдельной казачьей бригады "Днепр". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Малое разведывательное подразделение группировки войск "Днепр" при поддержке беспилотных летательных аппаратов отработало штурмовые приемы налетов на различные строения, сообщил РИА Новости командир роты специального назначения группировки войск "Днепр" с позывным "Хаги".
"Сегодня у нас был налет, поскольку мы находимся в спецподразделении. В пехоте это называется штурм. В спецподразделениях это называется налет малым разведорганом в составе группы из шести человек", - сказал агентству офицер спецназа с позывным "Хаги".
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Военнослужащий подчеркнул, что полученные в ходе тренировки навыки помогут повысить боеспособность подразделения.
"Да, конечно. Эти все действия обязательны… И в принципе, группам это нужно знать: как зачищать, как проходить, как держать обстановку, "контролить" друг друга, чтобы как можно меньше было потерь", - сказал разведчик с позывным "Змей".
Налет осуществляется при тесном взаимодействии с операторами беспилотников и при поддержке ударных FPV-дронов.
"Мы поддерживаем штурмовиков на нашем направлении при заходах на позиции противника, при работе в опорных пунктах, в городских условиях, сопровождаем, поддерживаем их огнем, и в том числе ведем разведку местности", - сказал оператор БПЛА с позывным "Призрак".
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