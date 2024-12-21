https://ria.ru/20241221/ubiystvo-1990550885.html

Во Франции причастным к убийству учителя в 2020 году вынесли приговоры

Во Франции причастным к убийству учителя в 2020 году вынесли приговоры - РИА Новости, 21.12.2024

Во Франции причастным к убийству учителя в 2020 году вынесли приговоры

Восемь причастных к жестокому убийству учителя истории и географии Самюэля Пати, обезглавленного в 2020 году во Франции, получили от трех лет условно до 16 лет... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T02:28:00+03:00

2024-12-21T02:28:00+03:00

2024-12-21T02:28:00+03:00

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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Восемь причастных к жестокому убийству учителя истории и географии Самюэля Пати, обезглавленного в 2020 году во Франции, получили от трех лет условно до 16 лет реального тюремного срока, сообщает радиостанция France Bleu. Потрясшая Францию трагедия произошла 16 октября 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Абдуллах Анзоров зарезал, а затем обезглавил Самюэля Пати, после чего сам был убит полицией. По данным прокуратуры, он родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Учитель до гибели показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках, где обсуждалась тема свободы слова. "После семи недель слушаний специальный суд присяжных Парижа приговорил в пятницу восьмерых обвиняемых… к наказаниям от трех лет условно до 16 лет лишения свободы", - говорится в сообщении радиостанции. Максимальные сроки в 16 лет получили два друга убийца, 23-летний Азим Эпсирханов и 22-летний Наим Будауд, передает France Bleu. Им вменяли соучастие в убийстве на почве терроризма, поскольку обвинение считало, что они знали о планах нападения. Накануне убийства Анзоров навестил Эпсирханова, которого знал с начальной школы, в компании Будауда. Все трое затем направились в магазин, чтобы купить нож, позже найденный на месте преступления. Оба обвиняемых отрицали свою вину. Остальных подсудимых обвиняли в причастности к разжиганию ненависти, которая привела к убийству 47-летного учителя истории и географии. Исламистский проповедник Абдельхаким Сефриуи был приговорён к 15 годам заключения. Отец 13-летней девочки, которая оболгала Пати, сообщив, что он якобы велел ученикам-мусульманам покинуть класс перед демонстрацией карикатур на пророка Мухаммеда, получил 13 лет тюрьмы. Мужчина призывал учеников выступить против учителя и начал его травлю в соцсетях. Как отмечает радиостанция, оба срока оказались больше запрошенного прокуратурой наказания. Двое других мужчин получили пять лет и три года реального срока, часть которого они будут отбывать условно. Еще один мужчина проведет год в тюрьме, а единственная женщина, проходящая по делу Пати, была приговорена к трем годам условно. В декабре 2023 года завершился суд над несовершеннолетними гражданами, причастными к преступлению. Шесть подростков получили от 14 месяцев тюрьмы условно до полугода реального срока.

https://ria.ru/20240529/frantsiya-1949228784.html

https://ria.ru/20201208/ubiystvo-1588180965.html

https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948737972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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