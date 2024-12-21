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Жителя Оренбурга приговорили к 19 годам заключения за госизмену

Жителя Оренбурга приговорили к 19 годам заключения за госизмену - РИА Новости, 21.12.2024

Жителя Оренбурга приговорили к 19 годам заключения за госизмену

Житель Оренбурга, передавший представителям ФБР США персональные данные военнослужащих РФ, приговорен к 19 годам заключения за госизмену, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T09:52:00+03:00

2024-12-21T09:52:00+03:00

2024-12-21T09:52:00+03:00

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

оренбургский областной суд

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Житель Оренбурга, передавший представителям ФБР США персональные данные военнослужащих РФ, приговорен к 19 годам заключения за госизмену, сообщили в ЦОС ФСБ. "Решением Оренбургского областного суда вынесен обвинительный приговор жителю города Оренбурга 1993 года рождения за совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) и статьи 275 (государственная измена) УК России, и ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Федеральной службой безопасности РФ завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина России, задержанного в январе 2023 года за оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности РФ. Ведомство уточнило, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подтвержден факт установления жителем Оренбурга отношений конфиденциального сотрудничества с представителями спецслужб США. "В ходе оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, он передал представителям Федерального бюро расследований США установочные и иные персональные данные военнослужащих Российской Федерации. Приговор не вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.

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россия, оренбург, сша, фбр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оренбургский областной суд, происшествия