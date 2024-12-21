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Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 22.12.2024
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21:47 21.12.2024 (обновлено: 09:50 22.12.2024)
https://ria.ru/20241221/tysjachi-1990651782.html
Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве
Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 22.12.2024
Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве
Тысячи израильтян в субботу вечером вышли на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, скандируя лозунги в защиту демократии и требуя заключения сделки... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-21T21:47:00+03:00
2024-12-22T09:50:00+03:00
в мире
каир (город)
доха
израиль
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 дек - РИА Новости. Тысячи израильтян в субботу вечером вышли на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, скандируя лозунги в защиту демократии и требуя заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и силы полиции, которые перекрыли движение в районе митинга и выставили заграждения с целью предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило во время предыдущих акций протеста. В 2023 году общественники прозвали это место "Площадью Демократии". Тогда израильтяне массово протестовали против правительства Биньямина Нетаньяху и продвигаемой им судебной реформы. В эту субботу сцену на этой "площади" вновь заняли активисты из антиправительственных движений, которые ранее призывали к досрочным выборам. К толпе обратился лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, который заявил, что у нынешнего правительства больше "не осталось мандата". Позднее толпа переместилась к штабу минобороны и начала требовать от властей сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников, которые удерживаются в секторе Газа уже более 430 дней. На расположенной с другой стороны от комплекса правительственных зданий так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года. С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников и палестинского анклава в целом. В последние недели переговоры через посредников активизировались в Каире и Дохе, а осведомленные источники заявляли о достижении прогресса. Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
https://ria.ru/20241119/gaza-1984713064.html
https://ria.ru/20241112/bayden-1983404367.html
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каир (город)
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израиль
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в мире, каир (город), доха, израиль, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тель-авив
В мире, Каир (город), Доха, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Тель-Авив

Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

© AP Photo / Ohad ZwigenbergАнтиправительственный митинг в центре Тель-Авива. 21 декабря 2024
Антиправительственный митинг в центре Тель-Авива. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Антиправительственный митинг в центре Тель-Авива. 21 декабря 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 дек - РИА Новости. Тысячи израильтян в субботу вечером вышли на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, скандируя лозунги в защиту демократии и требуя заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и силы полиции, которые перекрыли движение в районе митинга и выставили заграждения с целью предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило во время предыдущих акций протеста.
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Тель-Авиве проходит митинг с требованием досрочных выборов
19 ноября, 21:58
В 2023 году общественники прозвали это место "Площадью Демократии". Тогда израильтяне массово протестовали против правительства Биньямина Нетаньяху и продвигаемой им судебной реформы.
В эту субботу сцену на этой "площади" вновь заняли активисты из антиправительственных движений, которые ранее призывали к досрочным выборам. К толпе обратился лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, который заявил, что у нынешнего правительства больше "не осталось мандата".
Позднее толпа переместилась к штабу минобороны и начала требовать от властей сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников, которые удерживаются в секторе Газа уже более 430 дней.
На расположенной с другой стороны от комплекса правительственных зданий так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Байден нахамил журналистке за вопрос об израильских заложниках
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С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников и палестинского анклава в целом. В последние недели переговоры через посредников активизировались в Каире и Дохе, а осведомленные источники заявляли о достижении прогресса.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
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