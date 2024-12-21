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Боец ММА Монсон стал спецгостем на турнире в Югре

Боец ММА Монсон стал спецгостем на турнире в Югре - РИА Новости, 21.12.2024

Боец ММА Монсон стал спецгостем на турнире в Югре

Первый открытый турнир по боевым единоборствам "Битва на Оби" стартовал в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, специальным гостем стал боец... РИА Новости, 21.12.2024

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ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

солнечный

джефф монсон

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Первый открытый турнир по боевым единоборствам "Битва на Оби" стартовал в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, специальным гостем стал боец MMA Джефф Монсон, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В Сургутском районе идет "Битва на Оби". Это турнир по боевым единоборствам, который организовал муниципалитет. Он проходит в Солнечном. Центр спортивной подготовки "Атлант" принял 20 спортсменов и порядка тысячи болельщиков. Специальными гостями стали чемпион мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу Джеф Монсон и российский боксер, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Участники турнира продемонстрируют технику в 10 поединках. Победители попадут в резерв кандидатов сборных команд Югры от Сургутского района и получат право участвовать в чемпионатах и Кубках России. Как отметил Трубецкой, самыми популярными направлениями боевых искусств в Сургутском районе являются бокс, кикбоксинг, тхэквондо, кудо, вольная борьба и смешанное боевое единоборство. В общей сложности единоборствами занимаются три тысячи местных жителей под руководством 30 тренеров. Всего, по его словам, систематически занимаются спортом 94,5 тысячи жителей Сургутского района.

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

солнечный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, солнечный, джефф монсон