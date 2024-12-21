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Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 21.12.2024
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12:19 21.12.2024 (обновлено: 12:32 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/tsentr-1990588763.html
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 21.12.2024
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 580 военнослужащих и танк Leopard немецкого РИА Новости, 21.12.2024
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2024-12-21T12:32:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 580 военнослужащих и танк Leopard немецкого производства, говорится в сводке Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Песчаное, Красное, Новотроицкое, Новооленовка, Надеждинка, Красноармейск, Щербиновка и Шевченко Донецкой Народной Республики."Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 580 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три боевые бронированные машины, в том числе MaxxPro производства США", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Центра" отразили 12 контратак ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 580 военнослужащих и танк Leopard немецкого производства, говорится в сводке Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Песчаное, Красное, Новотроицкое, Новооленовка, Надеждинка, Красноармейск, Щербиновка и Шевченко Донецкой Народной Республики.
"Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 580 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три боевые бронированные машины, в том числе MaxxPro производства США", - говорится в сообщении ведомства.
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