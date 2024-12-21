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ЦАХАЛ сообщил о падении в районе Тель-Авива снаряда из Йемена - РИА Новости, 21.12.2024
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06:17 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/tsakhal-1990558876.html
ЦАХАЛ сообщил о падении в районе Тель-Авива снаряда из Йемена
ЦАХАЛ сообщил о падении в районе Тель-Авива снаряда из Йемена - РИА Новости, 21.12.2024
ЦАХАЛ сообщил о падении в районе Тель-Авива снаряда из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о безуспешной попытке перехвата снаряда, летевшего из Йемена, он упал в районе Тель-Авива,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:17:00+03:00
2024-12-21T06:17:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о безуспешной попытке перехвата снаряда, летевшего из Йемена, он упал в районе Тель-Авива, несколько человек пострадали. "После того, как некоторое время назад в центральной части Израиля прозвучали сирены, был обнаружен один снаряд, выпущенный из Йемена, и были предприняты безуспешные попытки перехвата... В районе Тель-Авива был обнаружен упавший снаряд. Несколько человек с легкими ранениями были эвакуированы для оказания медицинской помощи", - написала армия. В пятницу правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило соразмерным ответом Израилю на любые его атаки. По словам военного представителя армии хуситов Яхьи Сариа, продолжение преступлений в отношении палестинцев в секторе Газе "приведет лишь к новым ударам и совместным операциям с "Исламским сопротивлением Ирака".
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в мире, йемен, тель-авив, израиль, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Тель-Авив, Израиль, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ сообщил о падении в районе Тель-Авива снаряда из Йемена

ЦАХАЛ сообщил о падении в районе Тель-Авива снаряда из Йемена и ранении людей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о безуспешной попытке перехвата снаряда, летевшего из Йемена, он упал в районе Тель-Авива, несколько человек пострадали.
"После того, как некоторое время назад в центральной части Израиля прозвучали сирены, был обнаружен один снаряд, выпущенный из Йемена, и были предприняты безуспешные попытки перехвата... В районе Тель-Авива был обнаружен упавший снаряд. Несколько человек с легкими ранениями были эвакуированы для оказания медицинской помощи", - написала армия.
В пятницу правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило соразмерным ответом Израилю на любые его атаки. По словам военного представителя армии хуситов Яхьи Сариа, продолжение преступлений в отношении палестинцев в секторе Газе "приведет лишь к новым ударам и совместным операциям с "Исламским сопротивлением Ирака".
Город Эйлат - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Хуситы заявили о запуске новой ракеты "Палестина" по Эйлату
3 июня, 23:37
 
В миреЙеменТель-АвивИзраильАнсар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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