https://ria.ru/20241221/tsakhal-1990558876.html

ЦАХАЛ сообщил о падении в районе Тель-Авива снаряда из Йемена

ЦАХАЛ сообщил о падении в районе Тель-Авива снаряда из Йемена - РИА Новости, 21.12.2024

ЦАХАЛ сообщил о падении в районе Тель-Авива снаряда из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о безуспешной попытке перехвата снаряда, летевшего из Йемена, он упал в районе Тель-Авива,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:17:00+03:00

2024-12-21T06:17:00+03:00

2024-12-21T06:17:00+03:00

в мире

йемен

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израиль

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о безуспешной попытке перехвата снаряда, летевшего из Йемена, он упал в районе Тель-Авива, несколько человек пострадали. "После того, как некоторое время назад в центральной части Израиля прозвучали сирены, был обнаружен один снаряд, выпущенный из Йемена, и были предприняты безуспешные попытки перехвата... В районе Тель-Авива был обнаружен упавший снаряд. Несколько человек с легкими ранениями были эвакуированы для оказания медицинской помощи", - написала армия. В пятницу правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило соразмерным ответом Израилю на любые его атаки. По словам военного представителя армии хуситов Яхьи Сариа, продолжение преступлений в отношении палестинцев в секторе Газе "приведет лишь к новым ударам и совместным операциям с "Исламским сопротивлением Ирака".

https://ria.ru/20240603/khusity-1950295129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, тель-авив, израиль, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024