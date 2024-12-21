https://ria.ru/20241221/trevoga-1990560318.html

В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 21.12.2024

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:43:00+03:00

2024-12-21T06:43:00+03:00

2024-12-21T06:43:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Желтый уровень воздушной опасности был объявлен в регионе в 5.38 мск, она продлилась час. "Внимание! Отбой желтого уровня", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20241221/dron-1990557070.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, игорь артамонов