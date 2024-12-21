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В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 21.12.2024
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06:43 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/trevoga-1990560318.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 21.12.2024
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:43:00+03:00
2024-12-21T06:43:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Желтый уровень воздушной опасности был объявлен в регионе в 5.38 мск, она продлилась час. "Внимание! Отбой желтого уровня", - сообщил губернатор.
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липецкая область
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили воздушную опасность

Губернатор Артамонов: в Липецкой области отменили воздушную опасность

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в пункте боевого управления во время крупномасштабных учений Военно-воздушных сил
Военнослужащие в пункте боевого управления во время крупномасштабных учений Военно-воздушных сил - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащие в пункте боевого управления во время крупномасштабных учений Военно-воздушных сил. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Желтый уровень воздушной опасности был объявлен в регионе в 5.38 мск, она продлилась час.
"Внимание! Отбой желтого уровня", - сообщил губернатор.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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