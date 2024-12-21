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Сийярто оценил шансы на мир на Украине после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/tramp-1990564677.html
Сийярто оценил шансы на мир на Украине после инаугурации Трампа
Сийярто оценил шансы на мир на Украине после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.12.2024
Сийярто оценил шансы на мир на Украине после инаугурации Трампа
Шансы на достижение мирного соглашения при избранном президенте США Дональде Трампе будут больше, чем когда-либо, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T08:36:00+03:00
2024-12-21T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
сша
дональд трамп
петер сийярто
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ООН, 21 дек – РИА Новости. Шансы на достижение мирного соглашения при избранном президенте США Дональде Трампе будут больше, чем когда-либо, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "С момента, когда президент Трамп вступит в должность, я думаю, шансов на достижение мирного соглашения будет больше, чем когда-либо. Вопрос в том, предпримут ли демократическая администрация (США - ред.) и провоенные западные политики что-нибудь до 20 января, что сильно усложнит или сделает невозможным быстрый мирный процесс", – сказал Сийярто. Министр отметил, что после выборов в США "по обе стороны океана" были приняты решения, которые были сопряжены с огромным риском эскалации: разрешение использовать ракеты большой дальности по российским территориями, принуждение украинцев снизить возрастной ценз для мобилизации. "Все эти решения могут привести к эскалации конфликта, и это то, чего мы хотели бы избежать", – добавил он.
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990550359.html
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в мире, украина, венгрия, сша, дональд трамп, петер сийярто
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, США, Дональд Трамп, Петер Сийярто
Сийярто оценил шансы на мир на Украине после инаугурации Трампа

Сийярто заявил, что после инаугурации Трампа шансы на мир на Украине повысятся

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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ООН, 21 дек – РИА Новости. Шансы на достижение мирного соглашения при избранном президенте США Дональде Трампе будут больше, чем когда-либо, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"С момента, когда президент Трамп вступит в должность, я думаю, шансов на достижение мирного соглашения будет больше, чем когда-либо. Вопрос в том, предпримут ли демократическая администрация (США - ред.) и провоенные западные политики что-нибудь до 20 января, что сильно усложнит или сделает невозможным быстрый мирный процесс", – сказал Сийярто.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
ВСУ хотят доказать Трампу, что они борцы, пишет FT
01:59
Министр отметил, что после выборов в США "по обе стороны океана" были приняты решения, которые были сопряжены с огромным риском эскалации: разрешение использовать ракеты большой дальности по российским территориями, принуждение украинцев снизить возрастной ценз для мобилизации.
"Все эти решения могут привести к эскалации конфликта, и это то, чего мы хотели бы избежать", – добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияСШАДональд ТрампПетер Сийярто
 
 
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