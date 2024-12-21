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Совершивший теракт в Магдебурге был критиком ислама, пишет Spiegel - РИА Новости, 21.12.2024
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17:09 21.12.2024 (обновлено: 17:29 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/terakt-1990617586.html
Совершивший теракт в Магдебурге был критиком ислама, пишет Spiegel
Совершивший теракт в Магдебурге был критиком ислама, пишет Spiegel - РИА Новости, 21.12.2024
Совершивший теракт в Магдебурге был критиком ислама, пишет Spiegel
Совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге выходец из Саудовской Аравии был критиком ислама, поэтому исламистские мотивы его... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T17:09:00+03:00
2024-12-21T17:29:00+03:00
в мире
германия
саудовская аравия
саксония-анхальт
bild
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге выходец из Саудовской Аравии был критиком ислама, поэтому исламистские мотивы его поступка практически исключены, сообщило в субботу издание Spiegel. "По информации Spiegel, 50-летний Талеб А. не был известен соответствующим органам в качестве экстремиста. Почему он направил автомобиль на рождественскую ярмарку, остаётся загадкой. Исламистские мотивы кажется исключены", - пишет Spiegel. Сообщается, что он родился в саудовском городе Эль-Хуфуф, а в 2006 году приехал на обучение в Германию. Согласно его более раннему интервью изданию Frankfurter Rundschau, он получил в 2016 году убежище в Германии, поскольку из-за отказа от ислама ему угрожали смертью на родине. По данным Spiegel, Талеб А. был по профессии врачом-психиатром и психотерапевтом и жил в небольшом городе Бернбург. Также он активно помогал женщинам из Саудовской Аравии получать убежище в Германии и оказывал поддержку пострадавшим от домашнего насилия. Тем не менее, как пишет Spiegel, в последнее время Талеб А. начал писать в социальной сети Х посты против нелегальной миграции и выражал симпатию правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Восемь дней назад он выступал в американском блоге антиисламской направленности, где обвинял Германию в проведении "секретной операции" по "охоте" за бывшими мусульмане из Саудовской Аравии с целью "разрушения их жизней". В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших. Позднее издание Bild сообщило о 4 погибших и 105 раненых.
https://ria.ru/20241220/magdeburg-1990544170.html
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в мире, германия, саудовская аравия, саксония-анхальт, bild, теракт в магдебурге
В мире, Германия, Саудовская Аравия, Саксония-Анхальт, Bild, Теракт в Магдебурге
Совершивший теракт в Магдебурге был критиком ислама, пишет Spiegel

Spiegel: исламистские мотивы у совершившего теракт в Магдебурге почти исключены

© AP Photo / Michael ProbstСпасатели работают на оцепленной рождественской ярмарке, где машина въехала в толпу въехала в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
Спасатели работают на оцепленной рождественской ярмарке, где машина въехала в толпу въехала в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Michael Probst
Спасатели работают на оцепленной рождественской ярмарке, где машина въехала в толпу въехала в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге выходец из Саудовской Аравии был критиком ислама, поэтому исламистские мотивы его поступка практически исключены, сообщило в субботу издание Spiegel.
«
"По информации Spiegel, 50-летний Талеб А. не был известен соответствующим органам в качестве экстремиста. Почему он направил автомобиль на рождественскую ярмарку, остаётся загадкой. Исламистские мотивы кажется исключены", - пишет Spiegel.
Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
СМИ: наезд на толпу в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии
Вчера, 23:30
Сообщается, что он родился в саудовском городе Эль-Хуфуф, а в 2006 году приехал на обучение в Германию. Согласно его более раннему интервью изданию Frankfurter Rundschau, он получил в 2016 году убежище в Германии, поскольку из-за отказа от ислама ему угрожали смертью на родине.
По данным Spiegel, Талеб А. был по профессии врачом-психиатром и психотерапевтом и жил в небольшом городе Бернбург. Также он активно помогал женщинам из Саудовской Аравии получать убежище в Германии и оказывал поддержку пострадавшим от домашнего насилия.
Тем не менее, как пишет Spiegel, в последнее время Талеб А. начал писать в социальной сети Х посты против нелегальной миграции и выражал симпатию правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Восемь дней назад он выступал в американском блоге антиисламской направленности, где обвинял Германию в проведении "секретной операции" по "охоте" за бывшими мусульмане из Саудовской Аравии с целью "разрушения их жизней".
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших. Позднее издание Bild сообщило о 4 погибших и 105 раненых.
Место происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист
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В миреГерманияСаудовская АравияСаксония-АнхальтBildТеракт в Магдебурге
 
 
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