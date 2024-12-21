https://ria.ru/20241221/terakt-1990592814.html
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти - РИА Новости, 21.12.2024
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти
Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, сообщило издание Der Spiegel. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:50:00+03:00
2024-12-21T12:50:00+03:00
2024-12-21T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, сообщило издание Der Spiegel."По информации Der Spiegel, как минимум пять человек погибло, включая маленького ребенка", — указано в материале.В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации газеты Bild, пострадали 205 человек. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.Как сообщило агентство DPA, злоумышленник не был известен силовикам в качестве исламиста. В свою очередь, по информации Der Spiegel, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки выходец из Саудовской Аравии был критиком ислама, поэтому исламистские мотивы его поступка практически исключены.При этом, как пишет Bild, в крови мужчины нашли наркотики.
https://ria.ru/20241221/terakt-1990558402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в магдебурге, в мире, германия
Теракт в Магдебурге, В мире, Германия
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти
Число погибших при наезде автомобиля на толпу в Магдебурге достигло пяти
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, сообщило издание Der Spiegel.
«
"По информации Der Spiegel, как минимум пять человек погибло, включая маленького ребенка", — указано в материале.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации газеты Bild, пострадали 205 человек.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии
, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ
.
Как сообщило агентство DPA, злоумышленник не был известен силовикам в качестве исламиста. В свою очередь, по информации Der Spiegel, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки выходец из Саудовской Аравии был критиком ислама, поэтому исламистские мотивы его поступка практически исключены.
При этом, как пишет Bild, в крови мужчины нашли наркотики.