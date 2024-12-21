https://ria.ru/20241221/terakt-1990592814.html

Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти

Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти - РИА Новости, 21.12.2024

Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти

Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, сообщило издание Der Spiegel. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T12:50:00+03:00

2024-12-21T12:50:00+03:00

2024-12-21T14:21:00+03:00

теракт в магдебурге

в мире

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990577134_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_6aae93df337b8c607987c91cd3e7edf5.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, сообщило издание Der Spiegel."По информации Der Spiegel, как минимум пять человек погибло, включая маленького ребенка", — указано в материале.В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации газеты Bild, пострадали 205 человек. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.Как сообщило агентство DPA, злоумышленник не был известен силовикам в качестве исламиста. В свою очередь, по информации Der Spiegel, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки выходец из Саудовской Аравии был критиком ислама, поэтому исламистские мотивы его поступка практически исключены.При этом, как пишет Bild, в крови мужчины нашли наркотики.

https://ria.ru/20241221/terakt-1990558402.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

теракт в магдебурге, в мире, германия