Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 21.12.2024 (обновлено: 14:21 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/terakt-1990592814.html
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти - РИА Новости, 21.12.2024
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти
Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, сообщило издание Der Spiegel. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:50:00+03:00
2024-12-21T14:21:00+03:00
теракт в магдебурге
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990577134_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_6aae93df337b8c607987c91cd3e7edf5.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, сообщило издание Der Spiegel.&quot;По информации Der Spiegel, как минимум пять человек погибло, включая маленького ребенка&quot;, — указано в материале.В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации газеты Bild, пострадали 205 человек. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.Как сообщило агентство DPA, злоумышленник не был известен силовикам в качестве исламиста. В свою очередь, по информации Der Spiegel, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки выходец из Саудовской Аравии был критиком ислама, поэтому исламистские мотивы его поступка практически исключены.При этом, как пишет Bild, в крови мужчины нашли наркотики.
https://ria.ru/20241221/terakt-1990558402.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990577134_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb5432a0a4145912d5b6ef87dd969e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
теракт в магдебурге, в мире, германия
Теракт в Магдебурге, В мире, Германия
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти

Число погибших при наезде автомобиля на толпу в Магдебурге достигло пяти

© AP Photo / Ebrahim NorooziЭкстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, сообщило издание Der Spiegel.
«

"По информации Der Spiegel, как минимум пять человек погибло, включая маленького ребенка", — указано в материале.

В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации газеты Bild, пострадали 205 человек.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
Как сообщило агентство DPA, злоумышленник не был известен силовикам в качестве исламиста. В свою очередь, по информации Der Spiegel, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки выходец из Саудовской Аравии был критиком ислама, поэтому исламистские мотивы его поступка практически исключены.
При этом, как пишет Bild, в крови мужчины нашли наркотики.
Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем, пишут СМИ
06:10
 
Теракт в МагдебургеВ миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала