https://ria.ru/20241221/terakt-1990558402.html

Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем, пишут СМИ

Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2024

Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем, пишут СМИ

Мужчина, подозреваемый в наезде на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, в 2016 году был признан беженцем, сообщает газета Süddeutsche Zeitung... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:10:00+03:00

2024-12-21T06:10:00+03:00

2024-12-21T12:54:00+03:00

в мире

германия

саксония-анхальт

саудовская аравия

bild

теракт в магдебурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990543681_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea4cd62a8776d31016785a17ba4c6bc5.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в наезде на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, в 2016 году был признан беженцем, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник. В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. По данным газеты Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. "Талеб А. в июле 2016 года был признан беженцем", — пишет издание со ссылкой на источник. По данным газеты, в Германии он работает в качестве медицинского специалиста в сфере психиатрии и психотерапии. Как пишет Bild со ссылкой на собственные источники, мужчина находится в ФРГ с 2006 года и имеет вид на жительство.

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546861.html

германия

саксония-анхальт

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге Момент наезда на толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, где погибли 11 человек. Водитель задержан. Предварительно, он выходец из Сирии. Власти назвали произошедшее терактом. На месте работает полиция. 2024-12-21T06:10 true PT0M14S

Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков. 2024-12-21T06:10 true PT2M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, саксония-анхальт, саудовская аравия, bild, теракт в магдебурге