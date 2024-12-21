https://ria.ru/20241221/terakt-1990558402.html
Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем, пишут СМИ
Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2024
Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем, пишут СМИ
Мужчина, подозреваемый в наезде на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, в 2016 году был признан беженцем, сообщает газета Süddeutsche Zeitung... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:10:00+03:00
2024-12-21T06:10:00+03:00
2024-12-21T12:54:00+03:00
в мире
германия
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теракт в магдебурге
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в наезде на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, в 2016 году был признан беженцем, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник. В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. По данным газеты Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. "Талеб А. в июле 2016 года был признан беженцем", — пишет издание со ссылкой на источник. По данным газеты, в Германии он работает в качестве медицинского специалиста в сфере психиатрии и психотерапии. Как пишет Bild со ссылкой на собственные источники, мужчина находится в ФРГ с 2006 года и имеет вид на жительство.
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546861.html
германия
саксония-анхальт
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Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге
Момент наезда на толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, где погибли 11 человек. Водитель задержан. Предварительно, он выходец из Сирии. Власти назвали произошедшее терактом. На месте работает полиция.
2024-12-21T06:10
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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге
Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков.
2024-12-21T06:10
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в мире, германия, саксония-анхальт, саудовская аравия, bild, теракт в магдебурге
В мире, Германия, Саксония-Анхальт, Саудовская Аравия, Bild, Теракт в Магдебурге
Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем, пишут СМИ
Süddeutsche Zeitung: подозреваемый в теракте в Магдебурге был признан беженцем