https://ria.ru/20241221/tefi-1990056302.html

Национальная телевизионная премия ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ - РИА Новости, 21.12.2024

Национальная телевизионная премия ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T00:34:00+03:00

2024-12-21T00:34:00+03:00

2024-12-21T00:34:00+03:00

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Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России. Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года – фондом "Академия российского телевидения") – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная Медиа Группа, Холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр. Первая церемония вручения ТЭФИ состоялась 5 мая 1995 года во МХАТе (ныне МХТ) имени А.П. Чехова. Ее ведущими стали Арина Шарапова и Владимир Познер. В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали президент CNN Тед Тернер, коллега и партнер Познера по телемостам Фил Донахью, скульптор Эрнст Неизвестный и др. Для первого конкурса члены академии утвердили 12 номинаций: "Лучшая информационная передача", "Лучшая публицистическая передача", "Лучшая познавательная передача", "Лучшая спортивная передача", "Лучший телевизионный фильм", "Лучшая передача для детей", "Лучшая развлекательная передача", "Лучший репортер", "Лучший ведущий информационной передачи", "Лучший ведущий развлекательной передачи", "Лучший ведущий публицистической передачи", а также номинация "За особый вклад в развитие телевидения". На суд жюри было представлено 153 работы из 13 телекомпаний и 10 городов страны. Первая ТЭФИ "За особый вклад в развитие телевидения" была присуждена посмертно Владиславу Листьеву.В разные годы конкурс премии насчитывал различное количество номинаций.В 2023 премия ТЭФИ присуждалась в общей сложности по 53 номинациям в двух категориях "Информационное и общественно-политическое вещание" и "Развлекательное вещание, сериалы".В конкурсе на соискание премии ТЭФИ принимают участие производители телевизионных программ (теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры и объединения), а также телеканалы – производители собственных программ, которые вышли в эфир на территории вещания более половины субъектов Российской Федерации либо более половины населения Российской Федерации.Награду присуждает жюри премии ТЭФИ, состоящее из членов Академии российского телевидения (представителей федеральных каналов, профессионалов медиаиндустрии, известных телеведущих, журналистов). Отбор победителя проходит в два этапа. На первом этапе члены жюри голосуют в электронной системе голосования, осуществляющей автоматический подсчет голосов, по всем номинациям для определения тройки финалистов в каждой номинации премии. На втором этапе из тройки претендентов члены жюри выбирают победителя в каждой номинации путем голосования в той же электронной системе голосования.Вручение премии победителям осуществляется на торжественной церемонии награждения. Лауреаты ТЭФИ получают бронзовую статуэтку "Орфей"работы скульптора Эрнста Неизвестного. Она представляет собой персонажа древнегреческой мифологии – певца и музыканта Орфея, разрывающего себе грудь и играющего на струнах своей души. Многие программы неоднократно удостаивались статуэтки ТЭФИ – новостная программа канала НТВ, программа "Время" телеканала ОРТ (ныне Первый канал), программа "Вести" канала РТР (ныне ВГТРК). Обладателями главной премии были такие программы, как интеллектуальные игры "Что? Где? Когда? ", "Умники и умницы", скетч-шоу "Городок", социальный проект "Жди меня", музыкально-развлекательное шоу "Две звезды", передача для детей "Спокойной ночи, малыши!" и др.Статуэтку "Орфей" получали многие звезды отечественного телевидения: Валентина Леонтьева, Леонид Якубович, Александр Масляков, Владимир Молчанов, Николай Дроздов, Сергей Капица и др.Последняя церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ состоялась в декабре 2023 года. Награждение проводилось в несколько дней: сначала церемония для тех, кто отличился в развлекательном сегменте, потом награждались лучшие в сфере информационных и публицистических программ.В блоке развлекательных программ награду получила одна из старейших игр "Что? Где? Когда?" (Первый канал). Программа "Умницы и умники" получила приз как лучшая программа для детей. Comedy Club (ТНТ) стал лауреатом в номинации "Развлекательное шоу прайм-тайм", "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой (НТВ) – лучшее шоу выходного дня. Программа о путешествиях – "Неизвестные маршруты России" ("Россия-Культура").Большинство победителей в номинациях информационного и аналитического телевидения – у ВГТРК (десять бронзовых "Орфеев"). Лучшей информационно-аналитической программой стали "Вести недели" ("Россия 1"), а лучшей информационной программой – "Вести" ("Россия 1"). Победителем премии в номинации "Репортер" стал военный корреспондент Дмитрий Кулько (Первый канал), а в номинации "Информационный сюжет" – сюжет Эдмунда Желбунова (НТВ) о том, как работают кочевые школы в Якутии. Награда в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу" досталась программе "60 минут". Победителем в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу" стала "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1). Лучшим ведущим вечернего общественно-политического ток-шоу стал Владимир Соловьев ("Вечер с Владимиром Соловьевым", "Россия 1"). Мария Ситтель стала победителем ТЭФИ в номинации "Ведущий дневной информационной программы" ("Россия 1").Премией ТЭФИ были отмечены созданные для отечественного телевидения фильмы и сериалы. Команда сериала "Шаляпин" (Екатерина Жукова, Антон Златопольский, Мария Ушакова, "Россия 1") получила награды в номинации "Продюсер сериала". Среди лучших исторических – награды у "Раневской" (Первый канал) и актрисы Мариэтты Цигаль-Полищук за роль Фаины Георгиевны. В номинации "Драматический сериал" победил "Триггер-2" (Первый канал) и исполнитель главной роли в нем Максим Матвеев. Лучшим режиссером сериала признана Вера Сторожева за многосерийный детектив "Шифр" (Первый канал), а лучшим актером детективного сериала – Сергей Пускепалис, погибший в сентябре 2022 года.Рост влияния и популярности премии ТЭФИ привел к появлению множества аффилированных проектов, направленных на развитие индустрии.В 2001 года было принято решение о проведении Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион", целью которого стало поощрение наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения России. Конкурс проводится по 18 номинациям, победители получают бронзового "Орфея".В 2015 году стартовал Всероссийский телевизионный конкурс "Студенческий ТЭФИ". Его целью стало выявление и поощрение наиболее значимых студенческих работ в области телевидения. Конкурс способствует творческому обмену и служит площадкой для разработки новых проектов. Победители по 10 номинациям получают фирменную статуэтку конкурса и "золотой" диплом. В 2019 году появилась еще одна инициатива – российская национальная премия в области детского кино и телевидения "ТЭФИ-Kids". Она помогает выявить тенденции и лидеров в детском и юношеском кино и телевидении. Победители конкурса по 12 номинациям получают приз и "золотой" диплом победителя премии. В 2019 году была запущена всероссийская телевизионная премия "ТЭФИ-Капитал". С ее помощью популяризируются лучшие работы в области предпринимательства и социально ответственного бизнеса. Премия способствует развитию современной экономической журналистики и привлекает внимание к вопросам экономики.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, тэфи