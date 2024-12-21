https://ria.ru/20241221/tatarstan-1990573390.html

В Казани отменили все массовые мероприятия

В Казани отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 21.12.2024

В Казани отменили все массовые мероприятия

Все массовые мероприятия отменены в Казани на два дня в целях обеспечения безопасности, сообщает мэрия Казани в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T10:16:00+03:00

2024-12-21T10:16:00+03:00

2024-12-21T11:04:00+03:00

происшествия

республика татарстан (татарстан)

атака беспилотников в казани

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все массовые мероприятия отменены в Казани на два дня в целях обеспечения безопасности, сообщает мэрия Казани в Telegram-канале."По решению раиса Республики Татарстан в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня (суббота, воскресенье) в Казани отменены все массовые мероприятия", - говорится в сообщении.Ранее мэрия Казани сообщала, что массовые мероприятия отменены во всем Татарстане, но позднее городская администрация уточнила, что только в Казани.

https://ria.ru/20241221/gorlovka-1990567451.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика татарстан (татарстан), атака беспилотников в казани