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В Казани отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 21.12.2024
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10:16 21.12.2024 (обновлено: 11:04 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/tatarstan-1990573390.html
В Казани отменили все массовые мероприятия
В Казани отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 21.12.2024
В Казани отменили все массовые мероприятия
Все массовые мероприятия отменены в Казани на два дня в целях обеспечения безопасности, сообщает мэрия Казани в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T10:16:00+03:00
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происшествия
республика татарстан (татарстан)
атака беспилотников в казани
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все массовые мероприятия отменены в Казани на два дня в целях обеспечения безопасности, сообщает мэрия Казани в Telegram-канале."По решению раиса Республики Татарстан в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня (суббота, воскресенье) в Казани отменены все массовые мероприятия", - говорится в сообщении.Ранее мэрия Казани сообщала, что массовые мероприятия отменены во всем Татарстане, но позднее городская администрация уточнила, что только в Казани.
https://ria.ru/20241221/gorlovka-1990567451.html
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происшествия, республика татарстан (татарстан), атака беспилотников в казани
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Атака беспилотников в Казани
В Казани отменили все массовые мероприятия

В Казани в ближайшие два дня отменили все массовые мероприятия

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА
Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости
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Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все массовые мероприятия отменены в Казани на два дня в целях обеспечения безопасности, сообщает мэрия Казани в Telegram-канале.
"По решению раиса Республики Татарстан в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня (суббота, воскресенье) в Казани отменены все массовые мероприятия", - говорится в сообщении.
Ранее мэрия Казани сообщала, что массовые мероприятия отменены во всем Татарстане, но позднее городская администрация уточнила, что только в Казани.
Последствия сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ на автобус маршрута №2 по улице Дмитрия Жлобы в Горловке. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Атака беспилотников в Казани
 
 
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