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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские авиация и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сбиты... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:36:00+03:00
2024-12-21T12:36:00+03:00
2024-12-21T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сбиты 89 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Минобороны РФ: российские авиация и артиллерия сбили 89 украинских беспилотников