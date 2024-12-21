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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 21.12.2024 (обновлено: 16:30 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/svo-1990591157.html
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские авиация и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сбиты... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:36:00+03:00
2024-12-21T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сбиты 89 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990556317.html
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Минобороны РФ: российские авиация и артиллерия сбили 89 украинских беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сбиты 89 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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