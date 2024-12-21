https://ria.ru/20241221/svo-1990591157.html

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Российские авиация и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сбиты... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T12:36:00+03:00

2024-12-21T12:36:00+03:00

2024-12-21T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сбиты 89 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990556317.html

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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), россия