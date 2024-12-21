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Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 70 солдат ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 70 солдат ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 70 солдат ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 70 боевиков ВСУ, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", три... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:25:00+03:00
2024-12-21T12:25:00+03:00
2024-12-21T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 70 боевиков ВСУ, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", три 152-миллиметровые орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Камышаны Херсонской области и Степногорск Запорожской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", три 152-мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 70 солдат ВСУ
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ и станцию РЭБ