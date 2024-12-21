https://ria.ru/20241221/svo-1990589366.html

Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 70 солдат ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 70 солдат ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024

Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 70 солдат ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 70 боевиков ВСУ, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", три... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T12:25:00+03:00

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2024-12-21T12:25:00+03:00

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херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 70 боевиков ВСУ, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", три 152-миллиметровые орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Камышаны Херсонской области и Степногорск Запорожской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", три 152-мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241221/oon-1990564835.html

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херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)