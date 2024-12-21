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"Конец близок": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:15 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/svo-1990548584.html
"Конец близок": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
"Конец близок": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 21.12.2024
"Конец близок": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
Российские войска успешно прорывают украинскую оборону в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), приближая конечную фазу конфликта на Украине,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T01:15:00+03:00
2024-12-21T01:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
россия
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские войска успешно прорывают украинскую оборону в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), приближая конечную фазу конфликта на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube."Оперативный кризис украинской армии в Покровске заметно усугубляется: российская армия явно сокрушает украинскую оборону. &lt;...&gt; В военном смысле &lt;....&gt; конец (конфликта на Украине. — Прим. ред.) близок", — сказал он.По словам Меркуриса, Россия может освободить Красноармейск уже в ближайшие недели. Как отметил аналитик, ликвидация укрепрайона ВСУ в городе откроет российской армии путь к Днепру и центральным районам Украины."Русские наступают, и, похоже, Украине будет сложно что-то с этим поделать", — заключил эксперт.Ранее в начале недели глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ попытались провести контратаку на Красноармейском участке фронта. Это привело к большому числу погибших и раненых со стороны Украины и дало преимущество российским войскам. Позднее в четверг он также сообщил о продвижении бойцов в районе Красноармейска и близкого к нему города Димитрова (Мирнограда).Как отмечали в руководстве ДНР, Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
https://ria.ru/20241220/kurakhovo-1990304163.html
https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html
великобритания
украина
россия
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
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в мире, великобритания, украина, россия, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, покровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Покровск
"Конец близок": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

Меркурис: российская армия сокрушает оборону ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские войска успешно прорывают украинскую оборону в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), приближая конечную фазу конфликта на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube.
"Оперативный кризис украинской армии в Покровске заметно усугубляется: российская армия явно сокрушает украинскую оборону. <...> В военном смысле <....> конец (конфликта на Украине. — Прим. ред.) близок", — сказал он.
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По словам Меркуриса, Россия может освободить Красноармейск уже в ближайшие недели. Как отметил аналитик, ликвидация укрепрайона ВСУ в городе откроет российской армии путь к Днепру и центральным районам Украины.
"Русские наступают, и, похоже, Украине будет сложно что-то с этим поделать", — заключил эксперт.

Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек. Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.

Ранее в начале недели глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ попытались провести контратаку на Красноармейском участке фронта. Это привело к большому числу погибших и раненых со стороны Украины и дало преимущество российским войскам. Позднее в четверг он также сообщил о продвижении бойцов в районе Красноармейска и близкого к нему города Димитрова (Мирнограда).
Как отмечали в руководстве ДНР, Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныПокровск
 
 
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