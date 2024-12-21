https://ria.ru/20241221/svo-1990548584.html

"Конец близок": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

"Конец близок": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 21.12.2024

"Конец близок": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

Российские войска успешно прорывают украинскую оборону в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), приближая конечную фазу конфликта на Украине,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T01:15:00+03:00

2024-12-21T01:15:00+03:00

2024-12-21T01:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

украина

россия

донецкая народная республика

красноармейск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d3cfcf6640d32f866fe301d896660281.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские войска успешно прорывают украинскую оборону в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), приближая конечную фазу конфликта на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube."Оперативный кризис украинской армии в Покровске заметно усугубляется: российская армия явно сокрушает украинскую оборону. <...> В военном смысле <....> конец (конфликта на Украине. — Прим. ред.) близок", — сказал он.По словам Меркуриса, Россия может освободить Красноармейск уже в ближайшие недели. Как отметил аналитик, ликвидация укрепрайона ВСУ в городе откроет российской армии путь к Днепру и центральным районам Украины."Русские наступают, и, похоже, Украине будет сложно что-то с этим поделать", — заключил эксперт.Ранее в начале недели глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ попытались провести контратаку на Красноармейском участке фронта. Это привело к большому числу погибших и раненых со стороны Украины и дало преимущество российским войскам. Позднее в четверг он также сообщил о продвижении бойцов в районе Красноармейска и близкого к нему города Димитрова (Мирнограда).Как отмечали в руководстве ДНР, Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

https://ria.ru/20241220/kurakhovo-1990304163.html

https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html

великобритания

украина

россия

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, украина, россия, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, покровск