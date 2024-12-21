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Меркурис: российская армия сокрушает оборону ВСУ на Красноармейском направлении
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские войска успешно прорывают украинскую оборону в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), приближая конечную фазу конфликта на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube.
По словам Меркуриса, Россия может освободить Красноармейск уже в ближайшие недели. Как отметил аналитик, ликвидация укрепрайона ВСУ в городе откроет российской армии путь к Днепру и центральным районам Украины.
"Русские наступают, и, похоже, Украине будет сложно что-то с этим поделать", — заключил эксперт.
Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек. Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.
Ранее в начале недели глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ попытались провести контратаку на Красноармейском участке фронта. Это привело к большому числу погибших и раненых со стороны Украины и дало преимущество российским войскам. Позднее в четверг он также сообщил о продвижении бойцов в районе Красноармейска и близкого к нему города Димитрова (Мирнограда).
Как отмечали в руководстве ДНР, Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
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