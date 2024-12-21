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Читатели РИА Новости помогли бойцу СВО собрать деньги на лекарство от рака - РИА Новости, 21.12.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
08:00 21.12.2024 (обновлено: 08:47 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/svo-1990415332.html
Читатели РИА Новости помогли бойцу СВО собрать деньги на лекарство от рака
Читатели РИА Новости помогли бойцу СВО собрать деньги на лекарство от рака - РИА Новости, 21.12.2024
Читатели РИА Новости помогли бойцу СВО собрать деньги на лекарство от рака
Читатели сайта Ria.ru собрали участнику специальной военной операции Эльгару Бабаеву около полумиллиона рублей на препарат для лечения рака крови. Произошло это РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T08:00:00+03:00
2024-12-21T08:47:00+03:00
надежные люди
северный кавказ
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели сайта Ria.ru собрали участнику специальной военной операции Эльгару Бабаеву около полумиллиона рублей на препарат для лечения рака крови. Произошло это после публикации на сайте статьи о том, что боец, несмотря на тяжелое заболевание, собирается вернуться на фронт и нуждается в дорогостоящем лекарстве.После публикации на сайте Ria.ru статьи о том, что онкобольной ветеран боевых действий решил вернуться на фронт, читатели РИА Новости собрали ему на покупку препарата "Нилотиниб" около полумиллиона рублей.Среди тех, кто откликнулся на призыв, оказался генеральный директор завода по производству специального оборудования "ПТС" Сергей Хан, лично передавший Бабаеву 200 тысяч рублей, а также гуманитарную помощь его подразделению: флисовые костюмы, медицинские носилки, антидроновые одеяла, аптечки, обувь, а также письма и поздравления от детей."Я очень благодарен сотрудникам, руководству и читателям сайта РИА Новости, — говорит Эльгар. — В январе мне обещали провести операцию по пересадке костного мозга, после чего, надеюсь, я смогу вернуться на фронт".Напомним, что Эльгар — ветеран боевых действий на Северном Кавказе — участвовал в СВО с самого начала. Командовал разведвзводом, потом стал командиром роты добровольческого подразделения Луганской Народной Республики "Рысь". В мае 2022-го у него диагностировали рак крови. Несмотря на заболевание, Бабаев вернулся на фронт и отслужил еще полгода, пока его состояние не ухудшилось. С тех пор боец находится на лечении.
https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya--1983966425.html
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886659243.html
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60
северный кавказ, луганская народная республика
Надежные люди, Северный Кавказ, Луганская Народная Республика

Читатели РИА Новости помогли бойцу СВО собрать деньги на лекарство от рака

© Фото предоставлено Эльгаром БабаевымЭльгару передали деньги и гуманитарную помощь
Эльгару передали деньги и гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото предоставлено Эльгаром Бабаевым
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели сайта Ria.ru собрали участнику специальной военной операции Эльгару Бабаеву около полумиллиона рублей на препарат для лечения рака крови. Произошло это после публикации на сайте статьи о том, что боец, несмотря на тяжелое заболевание, собирается вернуться на фронт и нуждается в дорогостоящем лекарстве.
После публикации на сайте Ria.ru статьи о том, что онкобольной ветеран боевых действий решил вернуться на фронт, читатели РИА Новости собрали ему на покупку препарата "Нилотиниб" около полумиллиона рублей.
Элтгар отслужил два контракта по полгода - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Почему боец со страшным диагнозом возвращается на фронт
18 ноября, 08:00
Среди тех, кто откликнулся на призыв, оказался генеральный директор завода по производству специального оборудования "ПТС" Сергей Хан, лично передавший Бабаеву 200 тысяч рублей, а также гуманитарную помощь его подразделению: флисовые костюмы, медицинские носилки, антидроновые одеяла, аптечки, обувь, а также письма и поздравления от детей.
"Я очень благодарен сотрудникам, руководству и читателям сайта РИА Новости, — говорит Эльгар. — В январе мне обещали провести операцию по пересадке костного мозга, после чего, надеюсь, я смогу вернуться на фронт".
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"Все случилось после боя". С чем столкнулся онкобольной доброволец
28 июля 2023, 08:00
Напомним, что Эльгар — ветеран боевых действий на Северном Кавказе — участвовал в СВО с самого начала. Командовал разведвзводом, потом стал командиром роты добровольческого подразделения Луганской Народной Республики "Рысь". В мае 2022-го у него диагностировали рак крови. Несмотря на заболевание, Бабаев вернулся на фронт и отслужил еще полгода, пока его состояние не ухудшилось. С тех пор боец находится на лечении.
 
Надежные людиСеверный КавказЛуганская Народная Республика
 
 
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