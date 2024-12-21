https://ria.ru/20241221/svo-1990415332.html

Читатели РИА Новости помогли бойцу СВО собрать деньги на лекарство от рака

Читатели РИА Новости помогли бойцу СВО собрать деньги на лекарство от рака - РИА Новости, 21.12.2024

Читатели РИА Новости помогли бойцу СВО собрать деньги на лекарство от рака

Читатели сайта Ria.ru собрали участнику специальной военной операции Эльгару Бабаеву около полумиллиона рублей на препарат для лечения рака крови. Произошло это РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T08:00:00+03:00

2024-12-21T08:00:00+03:00

2024-12-21T08:47:00+03:00

надежные люди

северный кавказ

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели сайта Ria.ru собрали участнику специальной военной операции Эльгару Бабаеву около полумиллиона рублей на препарат для лечения рака крови. Произошло это после публикации на сайте статьи о том, что боец, несмотря на тяжелое заболевание, собирается вернуться на фронт и нуждается в дорогостоящем лекарстве.После публикации на сайте Ria.ru статьи о том, что онкобольной ветеран боевых действий решил вернуться на фронт, читатели РИА Новости собрали ему на покупку препарата "Нилотиниб" около полумиллиона рублей.Среди тех, кто откликнулся на призыв, оказался генеральный директор завода по производству специального оборудования "ПТС" Сергей Хан, лично передавший Бабаеву 200 тысяч рублей, а также гуманитарную помощь его подразделению: флисовые костюмы, медицинские носилки, антидроновые одеяла, аптечки, обувь, а также письма и поздравления от детей."Я очень благодарен сотрудникам, руководству и читателям сайта РИА Новости, — говорит Эльгар. — В январе мне обещали провести операцию по пересадке костного мозга, после чего, надеюсь, я смогу вернуться на фронт".Напомним, что Эльгар — ветеран боевых действий на Северном Кавказе — участвовал в СВО с самого начала. Командовал разведвзводом, потом стал командиром роты добровольческого подразделения Луганской Народной Республики "Рысь". В мае 2022-го у него диагностировали рак крови. Несмотря на заболевание, Бабаев вернулся на фронт и отслужил еще полгода, пока его состояние не ухудшилось. С тех пор боец находится на лечении.

https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya--1983966425.html

https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886659243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

северный кавказ, луганская народная республика