https://ria.ru/20241221/svjaschennik-1990586102.html

Священник объяснил, почему духовенство ходит в черном

Священник объяснил, почему духовенство ходит в черном - РИА Новости, 21.12.2024

Священник объяснил, почему духовенство ходит в черном

Черный цвет одежды у монашествующих символизирует скромность, а также горевание по своим грехам, "белое" духовенство более свободно в выборе цвета одежды, но и... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T11:59:00+03:00

2024-12-21T11:59:00+03:00

2024-12-21T11:59:00+03:00

религия

максим первозванский

россия

русская православная церковь

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МОСКВА 21 дек – РИА Новости. Черный цвет одежды у монашествующих символизирует скромность, а также горевание по своим грехам, "белое" духовенство более свободно в выборе цвета одежды, но и в этом случае цвета должны быть скромными, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Он напомнил, что духовенство в Русской церкви делится на черное - принявших монашеские обеты, в том числе безбрачия, и белое – всех остальных. "Преимущественно темные цвета одежды у монашествующих – мужчин и женщин – демонстрируют скромность. Также, как мне кажется, это знак отрешенности от мира и некого траура, горевания по своим грехам, своей грешной жизни. Большое разнообразие цветов они считают для себя невозможным, но и монашествующих в бытовой обстановке можно увидеть в светлом, например, сером подряснике (повседневная одежда - длинное, до пят, наглухо застегнутое одеяние с узкими рукавами – ред.) – особенно в теплое время года. Но рясу (длинное одеяние с широкими рукавами, носится поверх подрясника – ред.) монахи носят черную", - сказал отец Максим. По его словам, среди белого духовенства можно встретить цветовое разнообразие в одежде, причем исторически его было еще больше. "Но в советское время практически все духовенство перешло на тёмные цвета: произошло с одной стороны упрощение "гардероба", с другой – быть священником тогда - довольно серьёзный вызов, а во времена гонений – риск для жизни, поэтому, как мне кажется, даже белое духовенство вело условно более монашеский образ жизни и принимало монашеский вид", - пояснил священник. В наше время, добавил он, можно встретить белого священника в разном облачении, но цвета все равно сдержанные. "Я сам иногда ношу синий подрясник. Знаю многих священников: кто-то на пасху носит красную рясу, кто-то летом ходит в светлых тонах - светло-сером или бледно-белом. Однако ряса и у "белого" духовенства остается преимущественно черной – этот "тренд" задают в Церкви монашеские традиции", - пояснил протоиерей. Также, добавил он, в темное зачастую одеваются миряне, особенно прихожане монастырей. "Есть даже такая поговорка, что для монахов ориентиром являются ангелы, а для мирян - монахи. В мирской жизни мы не можем достичь тех духовных высот, которые достигают монашествующие, но мы к этому так или иначе стремимся. И поэтому часто прихожане, особенно монастырей, стремятся во внешнем виде и в поведении монахам подражать, проявлять скромность в одежде", - заключил собеседник агентства. Ранее он рассказал РИА Новости, что в храме неуместны короткая, а тем более мини-юбка, голые пупок, плечи, парео и купальник, а мужчинам не стоит носить шорты выше колена.

https://ria.ru/20241219/tserkov-1990247201.html

https://ria.ru/20241124/svyaschennik-1985242565.html

https://ria.ru/20241204/khram-1987221888.html

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Варвара Скокшина

максим первозванский, россия, русская православная церковь