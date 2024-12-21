Школьники из Элисты отправили бойцам в зону СВО окопные свечи
Жители Элисты отправили участникам спецоперации теплые вещи и окопные свечи
© Алдар Лиджиков/TelegramУченики школы №4 калмыцкой столицы Элисты и неравнодушные жители города отправили участникам специальной военной операции теплые вещи, окопные свечи и маскировочные сети
Ученики школы №4 калмыцкой столицы Элисты и неравнодушные жители города отправили участникам специальной военной операции теплые вещи, окопные свечи и маскировочные сети
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ВОЛГОГРАД, 21 дек - РИА Новости. Ученики школы №4 калмыцкой столицы Элисты и неравнодушные жители города отправили участникам специальной военной операции теплые вещи, окопные свечи и маскировочные сети, сообщил мэр Алдар Лиджиков.
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"Отправили очередную партию гуманитарного груза нашим землякам-воинам, защищающим Отечество. Большую помощь сегодня оказали обучающиеся средней общеобразовательной школы №4, волонтеры благотворительного фонда "За Наших 08" и, конечно же, неравнодушные элистинцы и отзывчивые предприниматели", - сообщил Лиджиков в Telegram-канале.
По его словам, бойцам отправили мясо и овощи, предметы первой необходимости, теплые вещи, окопные свечи, сделанные детьми, маскировочные сети и другое.