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Школьники из Элисты отправили бойцам в зону СВО окопные свечи - РИА Новости, 21.12.2024
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Надежные люди
 
16:36 21.12.2024 (обновлено: 17:37 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/svechi-1990613461.html
Школьники из Элисты отправили бойцам в зону СВО окопные свечи
Школьники из Элисты отправили бойцам в зону СВО окопные свечи - РИА Новости, 21.12.2024
Школьники из Элисты отправили бойцам в зону СВО окопные свечи
Ученики школы №4 калмыцкой столицы Элисты и неравнодушные жители города отправили участникам специальной военной операции теплые вещи, окопные свечи и... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:36:00+03:00
2024-12-21T17:37:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 21 дек - РИА Новости. Ученики школы №4 калмыцкой столицы Элисты и неравнодушные жители города отправили участникам специальной военной операции теплые вещи, окопные свечи и маскировочные сети, сообщил мэр Алдар Лиджиков. "Отправили очередную партию гуманитарного груза нашим землякам-воинам, защищающим Отечество. Большую помощь сегодня оказали обучающиеся средней общеобразовательной школы №4, волонтеры благотворительного фонда "За Наших 08" и, конечно же, неравнодушные элистинцы и отзывчивые предприниматели", - сообщил Лиджиков в Telegram-канале. По его словам, бойцам отправили мясо и овощи, предметы первой необходимости, теплые вещи, окопные свечи, сделанные детьми, маскировочные сети и другое.
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общество, элиста
Надежные люди, Общество, Элиста
Школьники из Элисты отправили бойцам в зону СВО окопные свечи

Жители Элисты отправили участникам спецоперации теплые вещи и окопные свечи

© Алдар Лиджиков/TelegramУченики школы №4 калмыцкой столицы Элисты и неравнодушные жители города отправили участникам специальной военной операции теплые вещи, окопные свечи и маскировочные сети
Ученики школы №4 калмыцкой столицы Элисты и неравнодушные жители города отправили участникам специальной военной операции теплые вещи, окопные свечи и маскировочные сети - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Алдар Лиджиков/Telegram
Ученики школы №4 калмыцкой столицы Элисты и неравнодушные жители города отправили участникам специальной военной операции теплые вещи, окопные свечи и маскировочные сети
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ВОЛГОГРАД, 21 дек - РИА Новости. Ученики школы №4 калмыцкой столицы Элисты и неравнодушные жители города отправили участникам специальной военной операции теплые вещи, окопные свечи и маскировочные сети, сообщил мэр Алдар Лиджиков.
«
"Отправили очередную партию гуманитарного груза нашим землякам-воинам, защищающим Отечество. Большую помощь сегодня оказали обучающиеся средней общеобразовательной школы №4, волонтеры благотворительного фонда "За Наших 08" и, конечно же, неравнодушные элистинцы и отзывчивые предприниматели", - сообщил Лиджиков в Telegram-канале.
По его словам, бойцам отправили мясо и овощи, предметы первой необходимости, теплые вещи, окопные свечи, сделанные детьми, маскировочные сети и другое.
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