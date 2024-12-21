https://ria.ru/20241221/svechi-1990613461.html

Школьники из Элисты отправили бойцам в зону СВО окопные свечи

Школьники из Элисты отправили бойцам в зону СВО окопные свечи - РИА Новости, 21.12.2024

Школьники из Элисты отправили бойцам в зону СВО окопные свечи

Ученики школы №4 калмыцкой столицы Элисты и неравнодушные жители города отправили участникам специальной военной операции теплые вещи, окопные свечи и... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:36:00+03:00

2024-12-21T16:36:00+03:00

2024-12-21T17:37:00+03:00

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общество

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ВОЛГОГРАД, 21 дек - РИА Новости. Ученики школы №4 калмыцкой столицы Элисты и неравнодушные жители города отправили участникам специальной военной операции теплые вещи, окопные свечи и маскировочные сети, сообщил мэр Алдар Лиджиков. "Отправили очередную партию гуманитарного груза нашим землякам-воинам, защищающим Отечество. Большую помощь сегодня оказали обучающиеся средней общеобразовательной школы №4, волонтеры благотворительного фонда "За Наших 08" и, конечно же, неравнодушные элистинцы и отзывчивые предприниматели", - сообщил Лиджиков в Telegram-канале. По его словам, бойцам отправили мясо и овощи, предметы первой необходимости, теплые вещи, окопные свечи, сделанные детьми, маскировочные сети и другое.

https://ria.ru/20240701/pomosch-1956588855.html

элиста

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, элиста