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В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 21.12.2024
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10:06 21.12.2024
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В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры
В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 21.12.2024
В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры и складское помещение повреждены в Сумах на севере Украины в минувшие сутки после взрывов, заявили в субботу в оперативном... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T10:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и складское помещение повреждены в Сумах на севере Украины в минувшие сутки после взрывов, заявили в субботу в оперативном командовании ВСУ "Север". "Сумы... Повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* ВСУ. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на субботу сообщал о взрывах в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры

ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры и складов в Сумах

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и складское помещение повреждены в Сумах на севере Украины в минувшие сутки после взрывов, заявили в субботу в оперативном командовании ВСУ "Север".
«
"Сумы... Повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* ВСУ.
О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Украинский телеканал "Общественное" в ночь на субботу сообщал о взрывах в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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