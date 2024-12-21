https://ria.ru/20241221/sumy-1990572120.html
В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры
В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 21.12.2024
В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры и складское помещение повреждены в Сумах на севере Украины в минувшие сутки после взрывов, заявили в субботу в оперативном... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T10:06:00+03:00
2024-12-21T10:06:00+03:00
2024-12-21T10:06:00+03:00
в мире
украина
россия
сумы
вооруженные силы украины
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и складское помещение повреждены в Сумах на севере Украины в минувшие сутки после взрывов, заявили в субботу в оперативном командовании ВСУ "Север". "Сумы... Повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* ВСУ. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на субботу сообщал о взрывах в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990568987.html
украина
россия
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сумы, вооруженные силы украины, facebook
В мире, Украина, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины, Facebook
В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры
ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры и складов в Сумах