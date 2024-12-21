https://ria.ru/20241221/sumy-1990572120.html

В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры

В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 21.12.2024

В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры и складское помещение повреждены в Сумах на севере Украины в минувшие сутки после взрывов, заявили в субботу в оперативном... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T10:06:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и складское помещение повреждены в Сумах на севере Украины в минувшие сутки после взрывов, заявили в субботу в оперативном командовании ВСУ "Север". "Сумы... Повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* ВСУ. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на субботу сообщал о взрывах в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сумы, вооруженные силы украины, facebook