https://ria.ru/20241221/ssha-1990565021.html

Американский сенат с опозданием принял законопроект о бюджете

Американский сенат с опозданием принял законопроект о бюджете - РИА Новости, 21.12.2024

Американский сенат с опозданием принял законопроект о бюджете

Верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив формальный шатдаун,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T08:41:00+03:00

2024-12-21T08:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив формальный шатдаун, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.Отсчет шатдауна начался с полуночи по времени Вашингтона (8:00 по мск), но приостановка работы федеральных органов власти остается формальной, так как у правительства сейчас выходные дни.До этого законопроект приняла палата представителей. Теперь документ отправится на подпись действующему президенту США Джо Байдену. Он уже заявил, что поддержит новый проект закона.Голосованию предшествовали прения и взаимные обвинения между республиканцами и демократами после того, как в четверг проект временного бюджета не набрал нужной поддержки в палате представителей.Выигравший выборы президента США республиканец Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029-м дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в нынешнем.Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018-го по 2019 год.

https://ria.ru/20241221/sijjarto-1990557236.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, джо байден, в мире