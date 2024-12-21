Американский сенат с опозданием принял законопроект о бюджете
Американский сенат с опозданием принял законопроект о бюджете, допустив шатдаун
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив формальный шатдаун, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
Отсчет шатдауна начался с полуночи по времени Вашингтона (8:00 по мск), но приостановка работы федеральных органов власти остается формальной, так как у правительства сейчас выходные дни.
До этого законопроект приняла палата представителей. Теперь документ отправится на подпись действующему президенту США Джо Байдену. Он уже заявил, что поддержит новый проект закона.
Голосованию предшествовали прения и взаимные обвинения между республиканцами и демократами после того, как в четверг проект временного бюджета не набрал нужной поддержки в палате представителей.
Выигравший выборы президента США республиканец Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.
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По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029-м дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в нынешнем.
Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018-го по 2019 год.