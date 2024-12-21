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Американский сенат с опозданием принял законопроект о бюджете - РИА Новости, 21.12.2024
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08:41 21.12.2024 (обновлено: 09:56 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/ssha-1990565021.html
Американский сенат с опозданием принял законопроект о бюджете
Американский сенат с опозданием принял законопроект о бюджете - РИА Новости, 21.12.2024
Американский сенат с опозданием принял законопроект о бюджете
Верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив формальный шатдаун,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T08:41:00+03:00
2024-12-21T09:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив формальный шатдаун, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.Отсчет шатдауна начался с полуночи по времени Вашингтона (8:00 по мск), но приостановка работы федеральных органов власти остается формальной, так как у правительства сейчас выходные дни.До этого законопроект приняла палата представителей. Теперь документ отправится на подпись действующему президенту США Джо Байдену. Он уже заявил, что поддержит новый проект закона.Голосованию предшествовали прения и взаимные обвинения между республиканцами и демократами после того, как в четверг проект временного бюджета не набрал нужной поддержки в палате представителей.Выигравший выборы президента США республиканец Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029-м дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в нынешнем.Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018-го по 2019 год.
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сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
Американский сенат с опозданием принял законопроект о бюджете

Американский сенат с опозданием принял законопроект о бюджете, допустив шатдаун

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив формальный шатдаун, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
Отсчет шатдауна начался с полуночи по времени Вашингтона (8:00 по мск), но приостановка работы федеральных органов власти остается формальной, так как у правительства сейчас выходные дни.
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До этого законопроект приняла палата представителей. Теперь документ отправится на подпись действующему президенту США Джо Байдену. Он уже заявил, что поддержит новый проект закона.
Голосованию предшествовали прения и взаимные обвинения между республиканцами и демократами после того, как в четверг проект временного бюджета не набрал нужной поддержки в палате представителей.
Выигравший выборы президента США республиканец Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.
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Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018-го по 2019 год.
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