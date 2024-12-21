Конгрессвумен обвинила Маска в попытке срыва принятия проекта по бюджету
Конгрессвумен Делауро обвинила Маска в попытке срыва принятия проекта по бюджету
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Член Палаты представителей США, демократ Роза Делауро обвинила американского предпринимателя Илона Маска в попытке срыва принятия законопроекта о бюджете, направленного на избежание приостановки работы правительства, поскольку он включал положение, которое могло ограничить работу предприятий Маска в Китае.
"Я пишу, чтобы выразить серьезную обеспокоенность влиянием и потенциальными конфликтами интересов, которые неизбранный мультимиллиардер Илон Маск использовал, чтобы посеять хаос в последнюю минуту в процессе госфинансирования. Особенно тревожно, что Маск, возможно, пытался перевернуть это критическое и достигнутое путем переговоров соглашение с ног на голову, чтобы убрать двухпартийное положение, регулирующее инвестиции США в Китай, и тем самым защитить свой кошелек и Коммунистическую партию Китая за счет американских рабочих, новаторов и предприятий", - заявила Делауро в письме конгрессу США и указала на многомиллиардные инвестиции компании Маска Tesla в производственные мощности в Китае.
На текущий момент до сих пор сохраняется вероятность того, что федеральному правительству США придется прекратить работу в связи с приостановкой финансирования. В ночь на субботу законопроект приняла Палата представителей, но голосование в верхней палате Конгресса США до сих пор не прошло. Далее закон должен будет отправится на подпись действующему президенту США Джо Байдену. Он уже заявил, что поддержит его.
Выигравший выборы президента США республиканец Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.
Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.