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США одобрили продажу Египту танков Abrams и ракет Hellfire - РИА Новости, 21.12.2024
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05:52 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/ssha-1990557407.html
США одобрили продажу Египту танков Abrams и ракет Hellfire
США одобрили продажу Египту танков Abrams и ракет Hellfire - РИА Новости, 21.12.2024
США одобрили продажу Египту танков Abrams и ракет Hellfire
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Египту танков Abrams на 4,69 миллиарда долларов, а также ракет AGM-114 Hellfire класса "воздух - поверхность" на... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:52:00+03:00
2024-12-21T05:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Египту танков Abrams на 4,69 миллиарда долларов, а также ракет AGM-114 Hellfire класса "воздух - поверхность" на 630 миллионов долларов, заявил в субботу Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Египта оборудования для ремонта, поддержки и оснащения танков Abrams, а также сопутствующего оборудования на сумму около 4,69 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении. Возможная сделка предусматривает ремонт и модернизацию 555 танков Абрамс M1A1 в более обновленную конфигурацию M1A1SA, следует из заявления. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Египта ракет Hellfire AGM-114R и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на сумму около 630 миллионов долларов", - также заявил Пентагон. Правительство Египта запросило поставку 2183 ракет Hellfire, отмечает ведомство.
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в мире, египет, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша
В мире, Египет, США, Министерство обороны США, Государственный департамент США
США одобрили продажу Египту танков Abrams и ракет Hellfire

Госдеп одобрил продажу Египту танков и ракет на 630 миллионов долларов

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский военнослужащий готовит танк Abrams к разгрузке
Американский военнослужащий готовит танк Abrams к разгрузке - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский военнослужащий готовит танк Abrams к разгрузке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Египту танков Abrams на 4,69 миллиарда долларов, а также ракет AGM-114 Hellfire класса "воздух - поверхность" на 630 миллионов долларов, заявил в субботу Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Египта оборудования для ремонта, поддержки и оснащения танков Abrams, а также сопутствующего оборудования на сумму около 4,69 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении.
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Возможная сделка предусматривает ремонт и модернизацию 555 танков Абрамс M1A1 в более обновленную конфигурацию M1A1SA, следует из заявления.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Египта ракет Hellfire AGM-114R и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на сумму около 630 миллионов долларов", - также заявил Пентагон.
Правительство Египта запросило поставку 2183 ракет Hellfire, отмечает ведомство.
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