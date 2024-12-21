США одобрили продажу Египту танков Abrams и ракет Hellfire
Госдеп одобрил продажу Египту танков и ракет на 630 миллионов долларов
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский военнослужащий готовит танк Abrams к разгрузке
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский военнослужащий готовит танк Abrams к разгрузке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Египту танков Abrams на 4,69 миллиарда долларов, а также ракет AGM-114 Hellfire класса "воздух - поверхность" на 630 миллионов долларов, заявил в субботу Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Египта оборудования для ремонта, поддержки и оснащения танков Abrams, а также сопутствующего оборудования на сумму около 4,69 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении.
Возможная сделка предусматривает ремонт и модернизацию 555 танков Абрамс M1A1 в более обновленную конфигурацию M1A1SA, следует из заявления.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Египта ракет Hellfire AGM-114R и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на сумму около 630 миллионов долларов", - также заявил Пентагон.
Правительство Египта запросило поставку 2183 ракет Hellfire, отмечает ведомство.