https://ria.ru/20241221/ssha-1990557407.html

США одобрили продажу Египту танков Abrams и ракет Hellfire

США одобрили продажу Египту танков Abrams и ракет Hellfire - РИА Новости, 21.12.2024

США одобрили продажу Египту танков Abrams и ракет Hellfire

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Египту танков Abrams на 4,69 миллиарда долларов, а также ракет AGM-114 Hellfire класса "воздух - поверхность" на... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T05:52:00+03:00

2024-12-21T05:52:00+03:00

2024-12-21T05:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Египту танков Abrams на 4,69 миллиарда долларов, а также ракет AGM-114 Hellfire класса "воздух - поверхность" на 630 миллионов долларов, заявил в субботу Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Египта оборудования для ремонта, поддержки и оснащения танков Abrams, а также сопутствующего оборудования на сумму около 4,69 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении. Возможная сделка предусматривает ремонт и модернизацию 555 танков Абрамс M1A1 в более обновленную конфигурацию M1A1SA, следует из заявления. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Египта ракет Hellfire AGM-114R и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на сумму около 630 миллионов долларов", - также заявил Пентагон. Правительство Египта запросило поставку 2183 ракет Hellfire, отмечает ведомство.

https://ria.ru/20241218/ssha-1989807275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, египет, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша