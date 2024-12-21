https://ria.ru/20241221/ssha-1990550602.html

Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства

Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства - РИА Новости, 21.12.2024

Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства

Палата представителей Конгресса США за несколько часов до наступления шатдауна поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T02:12:00+03:00

2024-12-21T02:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Палата представителей Конгресса США за несколько часов до наступления шатдауна поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span. До полуночи с пятницы на субботу по местному времени (08:00 мск субботы) Конгрессу США, включая Палату представителей и Сенат, нужно достичь соглашения, чтобы избежать приостановки работы федеральных учреждений. Законодатели до сих пор не приняли проект бюджета на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября, что спровоцировало угрозу временного закрытия правительства. Для принятия законопроекта в Палате представителей требовалась поддержка как минимум двух третей ее членов, что в условиях разногласий между конгрессменами представляло сложную задачу. Теперь документ отправился на голосование в верхнюю палату Конгресса - Сенат - и затем, в случае одобрения, на подпись президенту Джо Байдену. Итоговая версия законопроекта предполагает временное продолжение финансирования работы правительства, но не включает пункты о повышении потолка госдолга. Предыдущий вариант документа, который ранее был отвергнут, содержал положение об отказе от повышения потолка госдолга до 2027 года.

https://ria.ru/20241220/shatdaun-1990534605.html

https://ria.ru/20241221/ssha-1990548379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, конгресс сша