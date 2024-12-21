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Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства - РИА Новости, 21.12.2024
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02:12 21.12.2024 (обновлено: 02:13 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/ssha-1990550602.html
Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства
Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства - РИА Новости, 21.12.2024
Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства
Палата представителей Конгресса США за несколько часов до наступления шатдауна поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T02:12:00+03:00
2024-12-21T02:13:00+03:00
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Палата представителей Конгресса США за несколько часов до наступления шатдауна поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span. До полуночи с пятницы на субботу по местному времени (08:00 мск субботы) Конгрессу США, включая Палату представителей и Сенат, нужно достичь соглашения, чтобы избежать приостановки работы федеральных учреждений. Законодатели до сих пор не приняли проект бюджета на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября, что спровоцировало угрозу временного закрытия правительства. Для принятия законопроекта в Палате представителей требовалась поддержка как минимум двух третей ее членов, что в условиях разногласий между конгрессменами представляло сложную задачу. Теперь документ отправился на голосование в верхнюю палату Конгресса - Сенат - и затем, в случае одобрения, на подпись президенту Джо Байдену. Итоговая версия законопроекта предполагает временное продолжение финансирования работы правительства, но не включает пункты о повышении потолка госдолга. Предыдущий вариант документа, который ранее был отвергнут, содержал положение об отказе от повышения потолка госдолга до 2027 года.
https://ria.ru/20241220/shatdaun-1990534605.html
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в мире, джо байден, конгресс сша
В мире, Джо Байден, Конгресс США
Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства

Палата представителей США одобрила финансирование правительства перед шатдауном

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Палата представителей Конгресса США за несколько часов до наступления шатдауна поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
До полуночи с пятницы на субботу по местному времени (08:00 мск субботы) Конгрессу США, включая Палату представителей и Сенат, нужно достичь соглашения, чтобы избежать приостановки работы федеральных учреждений. Законодатели до сих пор не приняли проект бюджета на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября, что спровоцировало угрозу временного закрытия правительства.
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Для принятия законопроекта в Палате представителей требовалась поддержка как минимум двух третей ее членов, что в условиях разногласий между конгрессменами представляло сложную задачу. Теперь документ отправился на голосование в верхнюю палату Конгресса - Сенат - и затем, в случае одобрения, на подпись президенту Джо Байдену.
Итоговая версия законопроекта предполагает временное продолжение финансирования работы правительства, но не включает пункты о повышении потолка госдолга. Предыдущий вариант документа, который ранее был отвергнут, содержал положение об отказе от повышения потолка госдолга до 2027 года.
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