https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990562423.html

Артиллерия ВСУ отступает на Краснолиманском участке фронта, сообщил военный

Артиллерия ВСУ отступает на Краснолиманском участке фронта, сообщил военный - РИА Новости, 21.12.2024

Артиллерия ВСУ отступает на Краснолиманском участке фронта, сообщил военный

Артиллерия ВСУ отступает, оставляя свою пехоту без огневой поддержки на передовых позициях на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости артиллерист... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T07:35:00+03:00

2024-12-21T07:35:00+03:00

2024-12-21T08:24:00+03:00

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Артиллерия ВСУ отступает, оставляя свою пехоту без огневой поддержки на передовых позициях на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости артиллерист мотострелкового добровольческого полка "Башкортостан" 25-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Артист". "Артиллерия противника в данный момент точно отступает, потому что при выходе их залпов... дольше летит снаряд", - рассказал "Артист". Он пояснил, что время полёта снаряда противника увеличилось, соответственно и дистанция до позиций противника, поэтому есть больше времени, чтобы уйти в укрытие. Военный также отметил, что количество артобстрелов со стороны ВСУ на краснолиманском участке на порядок уменьшилось. Бойцы не исключают, что это может быть связано с дефицитом снарядов у ВСУ и смещением приоритетов в пользу FPV-дронов.

https://ria.ru/20241122/solntsepek-1985119104.html

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Артиллеристы поддерживают продвижение штурмовых групп на Краснолиманском направлении Артиллеристы группировки войск "Запад" поддерживают продвижение штурмовых групп на Краснолиманском участке фронта, уничтожая опорные пункты и отодвигая орудия противника. За уничтожением очередного опорного пункта ВСУ расчетом гаубицы Д-30 наблюдали корреспонденты РИА Новости. 2024-12-21T07:35 true PT3M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, в мире