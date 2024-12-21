https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990562423.html
Артиллерия ВСУ отступает на Краснолиманском участке фронта, сообщил военный
Артиллерия ВСУ отступает на Краснолиманском участке фронта, сообщил военный - РИА Новости, 21.12.2024
Артиллерия ВСУ отступает на Краснолиманском участке фронта, сообщил военный
Артиллерия ВСУ отступает, оставляя свою пехоту без огневой поддержки на передовых позициях на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости артиллерист... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T07:35:00+03:00
2024-12-21T07:35:00+03:00
2024-12-21T08:24:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Артиллерия ВСУ отступает, оставляя свою пехоту без огневой поддержки на передовых позициях на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости артиллерист мотострелкового добровольческого полка "Башкортостан" 25-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Артист". "Артиллерия противника в данный момент точно отступает, потому что при выходе их залпов... дольше летит снаряд", - рассказал "Артист". Он пояснил, что время полёта снаряда противника увеличилось, соответственно и дистанция до позиций противника, поэтому есть больше времени, чтобы уйти в укрытие. Военный также отметил, что количество артобстрелов со стороны ВСУ на краснолиманском участке на порядок уменьшилось. Бойцы не исключают, что это может быть связано с дефицитом снарядов у ВСУ и смещением приоритетов в пользу FPV-дронов.
https://ria.ru/20241122/solntsepek-1985119104.html
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Артиллеристы поддерживают продвижение штурмовых групп на Краснолиманском направлении
Артиллеристы группировки войск "Запад" поддерживают продвижение штурмовых групп на Краснолиманском участке фронта, уничтожая опорные пункты и отодвигая орудия противника. За уничтожением очередного опорного пункта ВСУ расчетом гаубицы Д-30 наблюдали корреспонденты РИА Новости.
2024-12-21T07:35
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Артиллерия ВСУ отступает на Краснолиманском участке фронта, сообщил военный
Артиллерист "Артист": артиллерия ВСУ отступает на Краснолиманском участке фронта