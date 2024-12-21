Рогов рассказал о попытке наступления ВСУ на Васильевском направлении
Рогов: российские военные отразили попытки атак ВСУ на Васильевском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку наступления на васильевском направлении запорожской линии фронта, но были встречены бойцами российской армии и получили отпор, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Враг предпринял попытку наступательных действий по главной и проселочной дорогам на васильевском направлении, но был встречен нашими бойцами и получил отпор", - сказал Рогов.
По его словам, по врагу наносятся удары артиллерией, задействована фронтовая авиация.
"На этом участке фронта сейчас горячо, так там давно не было. До этого было всё относительно тихо. Основные бои сейчас идут в Каменском", - сказал Рогов.
В четверг Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское и Нестерянка Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18