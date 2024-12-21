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Рогов рассказал о попытке наступления ВСУ на Васильевском направлении - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 21.12.2024 (обновлено: 07:49 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990561710.html
Рогов рассказал о попытке наступления ВСУ на Васильевском направлении
Рогов рассказал о попытке наступления ВСУ на Васильевском направлении - РИА Новости, 21.12.2024
Рогов рассказал о попытке наступления ВСУ на Васильевском направлении
Украинские войска предприняли попытку наступления на васильевском направлении запорожской линии фронта, но были встречены бойцами российской армии и получили... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T07:12:00+03:00
2024-12-21T07:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
херсонская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку наступления на васильевском направлении запорожской линии фронта, но были встречены бойцами российской армии и получили отпор, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг предпринял попытку наступательных действий по главной и проселочной дорогам на васильевском направлении, но был встречен нашими бойцами и получил отпор", - сказал Рогов. По его словам, по врагу наносятся удары артиллерией, задействована фронтовая авиация. "На этом участке фронта сейчас горячо, так там давно не было. До этого было всё относительно тихо. Основные бои сейчас идут в Каменском", - сказал Рогов. В четверг Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское и Нестерянка Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241220/svo-1990404196.html
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в мире, россия, запорожская область, херсонская область , владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о попытке наступления ВСУ на Васильевском направлении

Рогов: российские военные отразили попытки атак ВСУ на Васильевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку наступления на васильевском направлении запорожской линии фронта, но были встречены бойцами российской армии и получили отпор, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Враг предпринял попытку наступательных действий по главной и проселочной дорогам на васильевском направлении, но был встречен нашими бойцами и получил отпор", - сказал Рогов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Подполье: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области
Вчера, 13:54
По его словам, по врагу наносятся удары артиллерией, задействована фронтовая авиация.
"На этом участке фронта сейчас горячо, так там давно не было. До этого было всё относительно тихо. Основные бои сейчас идут в Каменском", - сказал Рогов.
В четверг Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское и Нестерянка Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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