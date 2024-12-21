https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990561710.html

Рогов рассказал о попытке наступления ВСУ на Васильевском направлении

Рогов рассказал о попытке наступления ВСУ на Васильевском направлении - РИА Новости, 21.12.2024

Рогов рассказал о попытке наступления ВСУ на Васильевском направлении

Украинские войска предприняли попытку наступления на васильевском направлении запорожской линии фронта, но были встречены бойцами российской армии и получили... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T07:12:00+03:00

2024-12-21T07:12:00+03:00

2024-12-21T07:49:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку наступления на васильевском направлении запорожской линии фронта, но были встречены бойцами российской армии и получили отпор, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг предпринял попытку наступательных действий по главной и проселочной дорогам на васильевском направлении, но был встречен нашими бойцами и получил отпор", - сказал Рогов. По его словам, по врагу наносятся удары артиллерией, задействована фронтовая авиация. "На этом участке фронта сейчас горячо, так там давно не было. До этого было всё относительно тихо. Основные бои сейчас идут в Каменском", - сказал Рогов. В четверг Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское и Нестерянка Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241220/svo-1990404196.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, херсонская область , владимир рогов, вооруженные силы украины