https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990560119.html

Разведчики группировки "Юг" продвигаются на Северском участке фронта

Разведчики группировки "Юг" продвигаются на Северском участке фронта - РИА Новости, 21.12.2024

Разведчики группировки "Юг" продвигаются на Северском участке фронта

Разведчики группировки войск "Юг" продвигаются на северском участке фронта, штурмуя наиболее укрепленные позиции ВСУ, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:40:00+03:00

2024-12-21T06:40:00+03:00

2024-12-21T06:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Юг" продвигаются на северском участке фронта, штурмуя наиболее укрепленные позиции ВСУ, рассказал РИА Новости командир подразделения. В районе населенного пункта Северск противник занимает сеть господствующих высот, на которых располагаются артиллерия и беспилотная авиация ВСУ. "Мы отталкивали с переднего края (противника - ред.), выходили в серую зону, уже непосредственно на позиции заходили, где противник оказывает ожесточенное сопротивление. Именно на те позиции, противник на которые ставит наибольший акцент, именно устойчивой обороны своей", - сказал командир. Он отметил, что командование обращает особое внимание на такие позиции, где противник пытается устойчиво держать оборону. "Конечно стараемся на них воздействовать (огнем - ред.), либо до начала наступления, потом противнику даем передышку, чтобы он, соответственно, не ожидал и потом проходим и отрабатываем конкретно специальные мероприятия", - добавил он. Собеседник агентства подчеркнул, что основная сложность - скрытно подойти к противнику. "Достаточно тяжёлый труд разведчика, сначала необходимо подойти, именно в этом заключается вся сложность, потому что на позиции противника осуществляется (постоянный- ред.) контроль за подступами", - пояснил командир.

https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990555696.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северск, вооруженные силы украины, безопасность