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Разведчики группировки "Юг" продвигаются на Северском участке фронта - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:40 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990560119.html
Разведчики группировки "Юг" продвигаются на Северском участке фронта
Разведчики группировки "Юг" продвигаются на Северском участке фронта - РИА Новости, 21.12.2024
Разведчики группировки "Юг" продвигаются на Северском участке фронта
Разведчики группировки войск "Юг" продвигаются на северском участке фронта, штурмуя наиболее укрепленные позиции ВСУ, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:40:00+03:00
2024-12-21T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Юг" продвигаются на северском участке фронта, штурмуя наиболее укрепленные позиции ВСУ, рассказал РИА Новости командир подразделения. В районе населенного пункта Северск противник занимает сеть господствующих высот, на которых располагаются артиллерия и беспилотная авиация ВСУ. "Мы отталкивали с переднего края (противника - ред.), выходили в серую зону, уже непосредственно на позиции заходили, где противник оказывает ожесточенное сопротивление. Именно на те позиции, противник на которые ставит наибольший акцент, именно устойчивой обороны своей", - сказал командир. Он отметил, что командование обращает особое внимание на такие позиции, где противник пытается устойчиво держать оборону. "Конечно стараемся на них воздействовать (огнем - ред.), либо до начала наступления, потом противнику даем передышку, чтобы он, соответственно, не ожидал и потом проходим и отрабатываем конкретно специальные мероприятия", - добавил он. Собеседник агентства подчеркнул, что основная сложность - скрытно подойти к противнику. "Достаточно тяжёлый труд разведчика, сначала необходимо подойти, именно в этом заключается вся сложность, потому что на позиции противника осуществляется (постоянный- ред.) контроль за подступами", - пояснил командир.
https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990555696.html
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северск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Разведчики группировки "Юг" продвигаются на Северском участке фронта

Командир разведчиков группировки "Юг" сообщил о продвижении на Северском участке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Юг" продвигаются на северском участке фронта, штурмуя наиболее укрепленные позиции ВСУ, рассказал РИА Новости командир подразделения.
В районе населенного пункта Северск противник занимает сеть господствующих высот, на которых располагаются артиллерия и беспилотная авиация ВСУ.
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"Мы отталкивали с переднего края (противника - ред.), выходили в серую зону, уже непосредственно на позиции заходили, где противник оказывает ожесточенное сопротивление. Именно на те позиции, противник на которые ставит наибольший акцент, именно устойчивой обороны своей", - сказал командир.
Он отметил, что командование обращает особое внимание на такие позиции, где противник пытается устойчиво держать оборону.
«
"Конечно стараемся на них воздействовать (огнем - ред.), либо до начала наступления, потом противнику даем передышку, чтобы он, соответственно, не ожидал и потом проходим и отрабатываем конкретно специальные мероприятия", - добавил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что основная сложность - скрытно подойти к противнику.
"Достаточно тяжёлый труд разведчика, сначала необходимо подойти, именно в этом заключается вся сложность, потому что на позиции противника осуществляется (постоянный- ред.) контроль за подступами", - пояснил командир.
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Специальная военная операция на УкраинеСеверскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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