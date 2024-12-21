https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990556510.html
Для военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий стол
Для военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий стол - РИА Новости, 21.12.2024
Для военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий стол
Подразделения материального обеспечения поздравят военнослужащих группировки войск "Днепр" в Запорожской области с Новым Годом, подготовив сладкий стол,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:31:00+03:00
2024-12-21T05:31:00+03:00
2024-12-21T05:38:00+03:00
общество
запорожская область
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989845721_0:71:3188:1864_1920x0_80_0_0_ed2d41db83449c3c60a57ddf266afb41.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Подразделения материального обеспечения поздравят военнослужащих группировки войск "Днепр" в Запорожской области с Новым Годом, подготовив сладкий стол, рассказал журналистам повар одной из частей с позывным "Тесть". "Еще не обдумывали праздничное меню, но приготовим для ребят сладкий стол", - сказал он. По словам "Тестя", в местах отдыха и восстановления боеспособности подразделений после ротации на передовых позициях созданы почти домашних условиях. Оборудованы качественные спальные места, можно позвонить родным и посмотреть телевизор, организованы места для стирки и полевая баня. "Наша задача - приготовление горячего обеда, ужина, завтрака для подразделения,. Развозим пищу по позициям, она в термосах доходит в горячем виде. Готовим из натуральных продуктов: борщи, щи, гороховые супы, рассольники, рыбные супы. Выдаем соки, сладкое, пряники, печенье присутствует, хлеб свежий всегда", - рассказал "Тесть" о своей работе.
https://ria.ru/20241218/prosba-1989967036.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989845721_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_9d09d44bfc7fd3b5258722de35811868.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, новый год
Общество, Запорожская область, Новый год
Для военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий стол
В Запорожье для военных группировки "Днепр" готовят сладкий стол на Новый год
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Подразделения материального обеспечения поздравят военнослужащих группировки войск "Днепр" в Запорожской области с Новым Годом, подготовив сладкий стол, рассказал журналистам повар одной из частей с позывным "Тесть".
"Еще не обдумывали праздничное меню, но приготовим для ребят сладкий стол", - сказал он.
По словам "Тестя", в местах отдыха и восстановления боеспособности подразделений после ротации на передовых позициях созданы почти домашних условиях. Оборудованы качественные спальные места, можно позвонить родным и посмотреть телевизор, организованы места для стирки и полевая баня.
"Наша задача - приготовление горячего обеда, ужина, завтрака для подразделения,. Развозим пищу по позициям, она в термосах доходит в горячем виде. Готовим из натуральных продуктов: борщи, щи, гороховые супы, рассольники, рыбные супы. Выдаем соки, сладкое, пряники, печенье присутствует, хлеб свежий всегда", - рассказал "Тесть" о своей работе.