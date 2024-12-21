https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990556510.html

Для военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий стол

Для военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий стол - РИА Новости, 21.12.2024

Для военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий стол

Подразделения материального обеспечения поздравят военнослужащих группировки войск "Днепр" в Запорожской области с Новым Годом, подготовив сладкий стол,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T05:31:00+03:00

2024-12-21T05:31:00+03:00

2024-12-21T05:38:00+03:00

общество

запорожская область

новый год

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Подразделения материального обеспечения поздравят военнослужащих группировки войск "Днепр" в Запорожской области с Новым Годом, подготовив сладкий стол, рассказал журналистам повар одной из частей с позывным "Тесть". "Еще не обдумывали праздничное меню, но приготовим для ребят сладкий стол", - сказал он. По словам "Тестя", в местах отдыха и восстановления боеспособности подразделений после ротации на передовых позициях созданы почти домашних условиях. Оборудованы качественные спальные места, можно позвонить родным и посмотреть телевизор, организованы места для стирки и полевая баня. "Наша задача - приготовление горячего обеда, ужина, завтрака для подразделения,. Развозим пищу по позициям, она в термосах доходит в горячем виде. Готовим из натуральных продуктов: борщи, щи, гороховые супы, рассольники, рыбные супы. Выдаем соки, сладкое, пряники, печенье присутствует, хлеб свежий всегда", - рассказал "Тесть" о своей работе.

https://ria.ru/20241218/prosba-1989967036.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, запорожская область, новый год