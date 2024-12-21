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Для военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий стол - РИА Новости, 21.12.2024
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05:31 21.12.2024 (обновлено: 05:38 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990556510.html
Для военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий стол
Для военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий стол - РИА Новости, 21.12.2024
Для военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий стол
Подразделения материального обеспечения поздравят военнослужащих группировки войск "Днепр" в Запорожской области с Новым Годом, подготовив сладкий стол,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:31:00+03:00
2024-12-21T05:38:00+03:00
общество
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Подразделения материального обеспечения поздравят военнослужащих группировки войск "Днепр" в Запорожской области с Новым Годом, подготовив сладкий стол, рассказал журналистам повар одной из частей с позывным "Тесть". "Еще не обдумывали праздничное меню, но приготовим для ребят сладкий стол", - сказал он. По словам "Тестя", в местах отдыха и восстановления боеспособности подразделений после ротации на передовых позициях созданы почти домашних условиях. Оборудованы качественные спальные места, можно позвонить родным и посмотреть телевизор, организованы места для стирки и полевая баня. "Наша задача - приготовление горячего обеда, ужина, завтрака для подразделения,. Развозим пищу по позициям, она в термосах доходит в горячем виде. Готовим из натуральных продуктов: борщи, щи, гороховые супы, рассольники, рыбные супы. Выдаем соки, сладкое, пряники, печенье присутствует, хлеб свежий всегда", - рассказал "Тесть" о своей работе.
https://ria.ru/20241218/prosba-1989967036.html
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общество, запорожская область, новый год
Общество, Запорожская область, Новый год
Для военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий стол

В Запорожье для военных группировки "Днепр" готовят сладкий стол на Новый год

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Подразделения материального обеспечения поздравят военнослужащих группировки войск "Днепр" в Запорожской области с Новым Годом, подготовив сладкий стол, рассказал журналистам повар одной из частей с позывным "Тесть".
"Еще не обдумывали праздничное меню, но приготовим для ребят сладкий стол", - сказал он.
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18 декабря, 17:44
По словам "Тестя", в местах отдыха и восстановления боеспособности подразделений после ротации на передовых позициях созданы почти домашних условиях. Оборудованы качественные спальные места, можно позвонить родным и посмотреть телевизор, организованы места для стирки и полевая баня.
"Наша задача - приготовление горячего обеда, ужина, завтрака для подразделения,. Развозим пищу по позициям, она в термосах доходит в горячем виде. Готовим из натуральных продуктов: борщи, щи, гороховые супы, рассольники, рыбные супы. Выдаем соки, сладкое, пряники, печенье присутствует, хлеб свежий всегда", - рассказал "Тесть" о своей работе.
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