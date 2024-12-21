https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990556317.html

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 21.12.2024

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили временный пункт дислокации украинской армии вместе с укрывшимися в нем украинскими националистами, сообщили... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T05:26:00+03:00

2024-12-21T05:26:00+03:00

2024-12-21T05:26:00+03:00

в мире

днепр (город)

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили временный пункт дислокации украинской армии вместе с укрывшимися в нем украинскими националистами, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Разведка "крылатой пехоты" получила данные об обнаружении пункта временной дислокации ВСУ в одном из населенных пунктов, оставленных мирными жителями, на правом берегу Днепра, откуда противник отправлял ДРГ на противоположный берег. Обнаружение противника осуществлялось с помощью БПЛА Zala. Для поражения цели было принято решение использовать 120-миллиметровый миномет. Десантники за несколько минут заняли огневую позицию и, вычислив исходные данные для стрельбы, произвели выстрел, попав точно в цель. После корректировки они произвели еще два выстрела беглым огнем", - сообщили в военном ведомстве. Уточняется, что, исходя из данных объективного контроля, противнику был нанесен значительный урон. Огневые позиции десантников-минометчиков расположены практически у среза воды, чтобы гарантированно поражать цели на более дальних рубежах в тыловой зоне противника. После завершения боевой работы расчет оперативно свернулся и замаскировал огневую позицию. Подразделения российских десантников из состава группировки войск "Днепр" регулярно наносят огневые поражения подразделениям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990555696.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия