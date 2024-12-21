ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили временный пункт дислокации украинской армии вместе с укрывшимися в нем украинскими националистами, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Разведка "крылатой пехоты" получила данные об обнаружении пункта временной дислокации ВСУ в одном из населенных пунктов, оставленных мирными жителями, на правом берегу Днепра, откуда противник отправлял ДРГ на противоположный берег. Обнаружение противника осуществлялось с помощью БПЛА Zala. Для поражения цели было принято решение использовать 120-миллиметровый миномет. Десантники за несколько минут заняли огневую позицию и, вычислив исходные данные для стрельбы, произвели выстрел, попав точно в цель. После корректировки они произвели еще два выстрела беглым огнем", - сообщили в военном ведомстве.
Уточняется, что, исходя из данных объективного контроля, противнику был нанесен значительный урон. Огневые позиции десантников-минометчиков расположены практически у среза воды, чтобы гарантированно поражать цели на более дальних рубежах в тыловой зоне противника. После завершения боевой работы расчет оперативно свернулся и замаскировал огневую позицию.
Подразделения российских десантников из состава группировки войск "Днепр" регулярно наносят огневые поражения подразделениям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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