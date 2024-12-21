https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990556023.html

В Минобороны рассказали о поисково-спасательных группах в Курской области

В Минобороны рассказали о поисково-спасательных группах в Курской области - РИА Новости, 21.12.2024

В Минобороны рассказали о поисково-спасательных группах в Курской области

Поисково-спасательные группы на Ми-8 оказывают помощь экипажам армейской авиации при возникновении нештатной ситуации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T05:19:00+03:00

2024-12-21T05:19:00+03:00

2024-12-21T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-8 амтш

ка-52 "аллигатор"

ми-28

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поисково-спасательные группы на Ми-8 оказывают помощь экипажам армейской авиации при возникновении нештатной ситуации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ Воздушно-космических сил ежедневно сопровождают экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-35, выполняющих боевые задачи в приграничных районах Курской области. При возникновении нештатной ситуации военнослужащие поисково-спасательной группы оперативно прибывают для оказания помощи и при необходимости транспортировки экипажа в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении. Отмечается, что поисково-спасательная группа включает в себя группу огневой поддержки, а также военнослужащего медицинского отделения.

https://ria.ru/20240826/mi-28nm-1968420815.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-8 амтш, ка-52 "аллигатор", ми-28