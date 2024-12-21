https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990556023.html
В Минобороны рассказали о поисково-спасательных группах в Курской области
В Минобороны рассказали о поисково-спасательных группах в Курской области - РИА Новости, 21.12.2024
В Минобороны рассказали о поисково-спасательных группах в Курской области
Поисково-спасательные группы на Ми-8 оказывают помощь экипажам армейской авиации при возникновении нештатной ситуации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:19:00+03:00
2024-12-21T05:19:00+03:00
2024-12-21T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-8 амтш
ка-52 "аллигатор"
ми-28
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поисково-спасательные группы на Ми-8 оказывают помощь экипажам армейской авиации при возникновении нештатной ситуации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ Воздушно-космических сил ежедневно сопровождают экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-35, выполняющих боевые задачи в приграничных районах Курской области. При возникновении нештатной ситуации военнослужащие поисково-спасательной группы оперативно прибывают для оказания помощи и при необходимости транспортировки экипажа в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении. Отмечается, что поисково-спасательная группа включает в себя группу огневой поддержки, а также военнослужащего медицинского отделения.
https://ria.ru/20240826/mi-28nm-1968420815.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-8 амтш, ка-52 "аллигатор", ми-28
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-8 АМТШ, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28
В Минобороны рассказали о поисково-спасательных группах в Курской области
Минобороны: поисково-спасательные группы на Ми-8 помогают армейской авиации