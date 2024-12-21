Рейтинг@Mail.ru
Российские зенитчики сбили в зоне СВО украинские беспилотники - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990555696.html
Российские зенитчики сбили в зоне СВО украинские беспилотники
Российские зенитчики сбили в зоне СВО украинские беспилотники - РИА Новости, 21.12.2024
Российские зенитчики сбили в зоне СВО украинские беспилотники
Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на зенитной установке ЗУ-23, сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", и... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:14:00+03:00
2024-12-21T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989845750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_064a002c7cb6d4bf7a32e095a7c3ae25.jpg
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на зенитной установке ЗУ-23, сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", и "Фурия", сообщили в Минобороны РФ. "Расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23 мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе ожидания получает срочную боевую задачу на уничтожение разведывательного дрона", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет, зафиксировав БПЛА, принял решение на уничтожение беспилотника. "В ходе огневой работы расчет ЗУ-23 уничтожил дроны-разведчики украинских боевиков "Фурия" и "Лелека-100", организовав воздушное прикрытие позиций российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990555554.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989845750_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1988a9a91107329d0b213cb15c1beead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские зенитчики сбили в зоне СВО украинские беспилотники

Российские расчеты ЗУ-23 сбили в зоне СВО украинские "Лелеку-100" и "Фурию"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на зенитной установке ЗУ-23, сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", и "Фурия", сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23 мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе ожидания получает срочную боевую задачу на уничтожение разведывательного дрона", - сообщили в МО РФ.
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
05:10
Уточняется, что расчет, зафиксировав БПЛА, принял решение на уничтожение беспилотника.
"В ходе огневой работы расчет ЗУ-23 уничтожил дроны-разведчики украинских боевиков "Фурия" и "Лелека-100", организовав воздушное прикрытие позиций российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала