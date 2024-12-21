https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990555696.html

Российские зенитчики сбили в зоне СВО украинские беспилотники

Российские зенитчики сбили в зоне СВО украинские беспилотники - РИА Новости, 21.12.2024

Российские зенитчики сбили в зоне СВО украинские беспилотники

Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на зенитной установке ЗУ-23, сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", и... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T05:14:00+03:00

2024-12-21T05:14:00+03:00

2024-12-21T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на зенитной установке ЗУ-23, сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", и "Фурия", сообщили в Минобороны РФ. "Расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23 мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе ожидания получает срочную боевую задачу на уничтожение разведывательного дрона", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет, зафиксировав БПЛА, принял решение на уничтожение беспилотника. "В ходе огневой работы расчет ЗУ-23 уничтожил дроны-разведчики украинских боевиков "Фурия" и "Лелека-100", организовав воздушное прикрытие позиций российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990555554.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность