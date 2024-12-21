Российские зенитчики сбили в зоне СВО украинские беспилотники
Российские расчеты ЗУ-23 сбили в зоне СВО украинские "Лелеку-100" и "Фурию"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на зенитной установке ЗУ-23, сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", и "Фурия", сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23 мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе ожидания получает срочную боевую задачу на уничтожение разведывательного дрона", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчет, зафиксировав БПЛА, принял решение на уничтожение беспилотника.
"В ходе огневой работы расчет ЗУ-23 уничтожил дроны-разведчики украинских боевиков "Фурия" и "Лелека-100", организовав воздушное прикрытие позиций российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18