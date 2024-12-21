https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990555554.html

Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024

Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T05:10:00+03:00

2024-12-21T05:10:00+03:00

2024-12-21T09:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, подразделениям бригад Нацгвардии Украины, механизированной бригады, трех бригад теробороны ВСУ в районах Константинополя, Богатыря, Сторожевого и Новополя", — сказал он.Российские бойцы также сорвали действия шести инженерных групп в районах Черивного, Дорожнянки и Гуляйполя. Помимо этого, подразделения "Востока" отразили контратаки сторожевого батальона противника.За сутки ВСУ потеряли:Всего за неделю восточная группировка освободила населенные пункты Зеленовка и Новый Комарлик. При этом она ликвидировала до 1215 украинских военных. В потери ВСУ также вошли два танка, две БМП, 11 других боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, вооруженные силы украины, безопасность