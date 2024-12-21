Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 185 украинских военных и технику ВСУ
Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, подразделениям бригад Нацгвардии Украины, механизированной бригады, трех бригад теробороны ВСУ в районах Константинополя, Богатыря, Сторожевого и Новополя", — сказал он.
Российские бойцы также сорвали действия шести инженерных групп в районах Черивного, Дорожнянки и Гуляйполя. Помимо этого, подразделения "Востока" отразили контратаки сторожевого батальона противника.
За сутки ВСУ потеряли:
- до 185 военнослужащих;
- боевую бронированную машину HMMWV;
- гаубицу М198;
- две САУ "Акация";
- два автомобиля;
- 19 БПЛА самолетного типа.
Всего за неделю восточная группировка освободила населенные пункты Зеленовка и Новый Комарлик. При этом она ликвидировала до 1215 украинских военных. В потери ВСУ также вошли два танка, две БМП, 11 других боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии.
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