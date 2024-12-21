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Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024
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05:10 21.12.2024 (обновлено: 09:31 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990555554.html
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:10:00+03:00
2024-12-21T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, подразделениям бригад Нацгвардии Украины, механизированной бригады, трех бригад теробороны ВСУ в районах Константинополя, Богатыря, Сторожевого и Новополя&quot;, — сказал он.Российские бойцы также сорвали действия шести инженерных групп в районах Черивного, Дорожнянки и Гуляйполя. Помимо этого, подразделения "Востока" отразили контратаки сторожевого батальона противника.За сутки ВСУ потеряли:Всего за неделю восточная группировка освободила населенные пункты Зеленовка и Новый Комарлик. При этом она ликвидировала до 1215 украинских военных. В потери ВСУ также вошли два танка, две БМП, 11 других боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила до 185 украинских военных и технику ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
«

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, подразделениям бригад Нацгвардии Украины, механизированной бригады, трех бригад теробороны ВСУ в районах Константинополя, Богатыря, Сторожевого и Новополя", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Российские бойцы также сорвали действия шести инженерных групп в районах Черивного, Дорожнянки и Гуляйполя. Помимо этого, подразделения "Востока" отразили контратаки сторожевого батальона противника.
За сутки ВСУ потеряли:
  • до 185 военнослужащих;
  • боевую бронированную машину HMMWV;
  • гаубицу М198;
  • две САУ "Акация";
  • два автомобиля;
  • 19 БПЛА самолетного типа.
Всего за неделю восточная группировка освободила населенные пункты Зеленовка и Новый Комарлик. При этом она ликвидировала до 1215 украинских военных. В потери ВСУ также вошли два танка, две БМП, 11 других боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии.
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