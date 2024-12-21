Командир роты "Кобра" рассказал об уничтожении офицеров ВСУ в Гродовке
Командир "Кобры": в Гродовке уничтожены офицеры кибербезопасности ВСУ
Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Бойцами штурмовой роты "Бросок Кобры" горного мотострелкового соединения группировки "Центр" в Гродовке в ДНР были уничтожены офицеры кибербезопасности Южного округа ВСУ, которые располагались в хорошо укрепленном здании, под охраной нацгвардейцев, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным "Кобра".
При штурме Гродовки группа "Кобры" скрытно зашла в районы города. После зачистке одной из улиц они столкнулись с хорошо укрепленной позицией ВСУ, расположенной в жилом доме. Её штурм занял двое суток. Противник оказывал жестокое сопротивление, вследствие чего был уничтожен.
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После штурма на позиции были найдены личные документы противника, из которых выяснилась их принадлежность к офицерскому составу ВСУ.
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"Оказалось, что были уничтожены высокопоставленные украинские офицеры, по званию один из них был майор, второй - старший лейтенант. Отвечали за кибербезопасность Южного военного округа Украины", - рассказал "Кобра".
Командир также добавил, что после проверки документов остальных бойцов выяснилось, что это были солдаты нацгвардии Украины.
При дальнейшем осмотре захваченной позиции были обнаружены компьютеры, носители информации, распечатанные карты.
По словам военнослужащего, основной проблемой при взятии позиции был вражеский РЭБ, который не давал работать FPV-дронам, а окружающие постройки мешали нанести удар из гранатомета.
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