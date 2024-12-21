Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине может начаться прямой конфликт России и Британии - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/spectator-1990588982.html
СМИ: на Украине может начаться прямой конфликт России и Британии
СМИ: на Украине может начаться прямой конфликт России и Британии - РИА Новости, 21.12.2024
СМИ: на Украине может начаться прямой конфликт России и Британии
Отправка британских военных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией, пишет Spectator. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:23:00+03:00
2024-12-21T12:23:00+03:00
в мире
джон хили
алексей журавлев
вооруженные силы украины
украина
россия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отправка британских военных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией, пишет Spectator."В случае провала есть вероятность того, что эта миссия может привести к прямому столкновению британских и российских вооруженных сил", — предупредил обозреватель.Как указал журналист, в ходе продвижения российские военные могут наткнуться на британских специалистов в украинских подразделениях, что приведет к прямому конфликту армий России и Великобритании.Накануне газета Times со ссылкой на неназванного чиновника писала, что на Западе верят, что в случае дислокации на Украине британские инструкторы станут целью для российских ударов. Ранее издание со ссылкой на министра обороны Великобритания Джона Хили сообщило, что Соединенное Королевство может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ.Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заявлял РИА Новости, что появление новых наемников из Британии в составе ВСУ не повлияет на расклад спецоперации.
https://ria.ru/20241221/ac-1990575482.html
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990568987.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джон хили, алексей журавлев , вооруженные силы украины, украина, россия, великобритания
В мире, Джон Хили, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Великобритания
СМИ: на Украине может начаться прямой конфликт России и Британии

Spectator: отправка британских инструкторов в ВСУ может привести к войне с РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отправка британских военных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией, пишет Spectator.
«
"В случае провала есть вероятность того, что эта миссия может привести к прямому столкновению британских и российских вооруженных сил", — предупредил обозреватель.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"Не только земля". СМИ рассказали, чего лишается Украина
10:34
Как указал журналист, в ходе продвижения российские военные могут наткнуться на британских специалистов в украинских подразделениях, что приведет к прямому конфликту армий России и Великобритании.
Накануне газета Times со ссылкой на неназванного чиновника писала, что на Западе верят, что в случае дислокации на Украине британские инструкторы станут целью для российских ударов. Ранее издание со ссылкой на министра обороны Великобритания Джона Хили сообщило, что Соединенное Королевство может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заявлял РИА Новости, что появление новых наемников из Британии в составе ВСУ не повлияет на расклад спецоперации.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
На Западе предложили необычный план по Украине
09:40
 
В миреДжон ХилиАлексей ЖуравлевВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала