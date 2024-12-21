https://ria.ru/20241221/spectator-1990588982.html
СМИ: на Украине может начаться прямой конфликт России и Британии
СМИ: на Украине может начаться прямой конфликт России и Британии - РИА Новости, 21.12.2024
СМИ: на Украине может начаться прямой конфликт России и Британии
Отправка британских военных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией, пишет Spectator. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:23:00+03:00
2024-12-21T12:23:00+03:00
2024-12-21T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отправка британских военных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией, пишет Spectator."В случае провала есть вероятность того, что эта миссия может привести к прямому столкновению британских и российских вооруженных сил", — предупредил обозреватель.Как указал журналист, в ходе продвижения российские военные могут наткнуться на британских специалистов в украинских подразделениях, что приведет к прямому конфликту армий России и Великобритании.Накануне газета Times со ссылкой на неназванного чиновника писала, что на Западе верят, что в случае дислокации на Украине британские инструкторы станут целью для российских ударов. Ранее издание со ссылкой на министра обороны Великобритания Джона Хили сообщило, что Соединенное Королевство может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ.Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заявлял РИА Новости, что появление новых наемников из Британии в составе ВСУ не повлияет на расклад спецоперации.
https://ria.ru/20241221/ac-1990575482.html
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в мире, джон хили, алексей журавлев , вооруженные силы украины, украина, россия, великобритания
В мире, Джон Хили, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Великобритания
СМИ: на Украине может начаться прямой конфликт России и Британии
Spectator: отправка британских инструкторов в ВСУ может привести к войне с РФ