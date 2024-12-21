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На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/slova-1990654461.html
На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине
На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине - РИА Новости, 21.12.2024
На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп заставил всех в Европе признать, что Украина проигрывает, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T22:20:00+03:00
2024-12-21T22:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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дональд трамп
украина
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заставил всех в Европе признать, что Украина проигрывает, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Люди предполагают, что Трамп серьезно относится к тому, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа или еще до того, как станет президентом. Он бы с удовольствием это сделал, но я не думаю, что даже он действительно верит в это", — считает он.По словам Меркуриса, люди воспринимают слова Трампа буквально "вместо того, чтобы посмотреть на более широкий смысл"."Что на самом деле произошло, так это то, что он активизировал дискуссию. Теперь все признают, что Украина проигрывает конфликт, а русские выиграют, если не будет переговоров. Началось оживленное обсуждение переговоров: европейцы говорят о переговорах, русские говорят о переговорах, американцы говорят о переговорах", — подытожил он.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241220/tramp-1990528375.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, украина, джо байден, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Украина, Джо Байден, Дмитрий Песков
На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине

Меркурис: слова Трампа об Украине активизировали дискуссию про переговоры

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заставил всех в Европе признать, что Украина проигрывает, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Люди предполагают, что Трамп серьезно относится к тому, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа или еще до того, как станет президентом. Он бы с удовольствием это сделал, но я не думаю, что даже он действительно верит в это", — считает он.
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По словам Меркуриса, люди воспринимают слова Трампа буквально "вместо того, чтобы посмотреть на более широкий смысл".
"Что на самом деле произошло, так это то, что он активизировал дискуссию. Теперь все признают, что Украина проигрывает конфликт, а русские выиграют, если не будет переговоров. Началось оживленное обсуждение переговоров: европейцы говорят о переговорах, русские говорят о переговорах, американцы говорят о переговорах", — подытожил он.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияДональд ТрампУкраинаДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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