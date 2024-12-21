https://ria.ru/20241221/slova-1990654461.html

На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине

На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине - РИА Новости, 21.12.2024

На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заставил всех в Европе признать, что Украина проигрывает, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 21.12.2024

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заставил всех в Европе признать, что Украина проигрывает, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Люди предполагают, что Трамп серьезно относится к тому, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа или еще до того, как станет президентом. Он бы с удовольствием это сделал, но я не думаю, что даже он действительно верит в это", — считает он.По словам Меркуриса, люди воспринимают слова Трампа буквально "вместо того, чтобы посмотреть на более широкий смысл"."Что на самом деле произошло, так это то, что он активизировал дискуссию. Теперь все признают, что Украина проигрывает конфликт, а русские выиграют, если не будет переговоров. Началось оживленное обсуждение переговоров: европейцы говорят о переговорах, русские говорят о переговорах, американцы говорят о переговорах", — подытожил он.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241220/tramp-1990528375.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, украина, джо байден, дмитрий песков