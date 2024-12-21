https://ria.ru/20241221/slova-1990654461.html
На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине
На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине - РИА Новости, 21.12.2024
На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп заставил всех в Европе признать, что Украина проигрывает, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T22:20:00+03:00
2024-12-21T22:20:00+03:00
2024-12-21T22:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
дональд трамп
украина
джо байден
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заставил всех в Европе признать, что Украина проигрывает, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Люди предполагают, что Трамп серьезно относится к тому, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа или еще до того, как станет президентом. Он бы с удовольствием это сделал, но я не думаю, что даже он действительно верит в это", — считает он.По словам Меркуриса, люди воспринимают слова Трампа буквально "вместо того, чтобы посмотреть на более широкий смысл"."Что на самом деле произошло, так это то, что он активизировал дискуссию. Теперь все признают, что Украина проигрывает конфликт, а русские выиграют, если не будет переговоров. Началось оживленное обсуждение переговоров: европейцы говорят о переговорах, русские говорят о переговорах, американцы говорят о переговорах", — подытожил он.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241220/tramp-1990528375.html
https://ria.ru/20241221/rana-1990643261.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3b295963d1c7f7071abc5191a89d2e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, украина, джо байден, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Украина, Джо Байден, Дмитрий Песков
На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине
Меркурис: слова Трампа об Украине активизировали дискуссию про переговоры