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"Вывозит в контейнерах": на Украине раскрыли схемы Зеленского

"Вывозит в контейнерах": на Украине раскрыли схемы Зеленского - РИА Новости, 21.12.2024

"Вывозит в контейнерах": на Украине раскрыли схемы Зеленского

Сумма в 500 миллионов долларов, предложенная Владимиром Зеленским премьеру Словакии Фицо за согласие со вступлением Украины в НАТО, не является значительной для РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T18:35:00+03:00

2024-12-21T18:35:00+03:00

2024-12-21T22:46:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сумма в 500 миллионов долларов, предложенная Владимиром Зеленским премьеру Словакии Фицо за согласие со вступлением Украины в НАТО, не является значительной для главы киевского режима, ведь его коррупционные схемы ужасают, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."По моей информации, команда Зеленского вывозит коррупционные деньги наличными через Одесский порт. Доллары едут в контейнерах как дипломатический груз в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар. Точных сумм никто не знает. Но один контейнер вмещает до 2,5 миллиарда долларов", — написала она.По словам журналистки, предложенная Зеленским европейскому политику сумма — "не такие уж большие деньги" для главы киевского режима.В пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.Президент Владимир Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989509660.html

https://ria.ru/20241221/itogi-1990604837.html

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