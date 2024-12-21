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В тобольском бассейне 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора - РИА Новости, 21.12.2024
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14:45 21.12.2024 (обновлено: 16:12 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/sk-1990603437.html
В тобольском бассейне 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора
В тобольском бассейне 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора - РИА Новости, 21.12.2024
В тобольском бассейне 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора
В Тобольске Тюменской области из-за отравления парами хлора в бассейне госпитализировали 15 детей и двух женщин, сообщило СУ СК региона. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T14:45:00+03:00
2024-12-21T16:12:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
тобольск
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 21 дек — РИА Новости. В Тобольске Тюменской области из-за отравления парами хлора в бассейне госпитализировали 15 детей и двух женщин, сообщило СУ СК региона."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК, по факту отравления парами хлора 15 детей и двух взрослых, — уточнили в ведомстве.Как рассказали в СУ СК, 21 декабря в бассейне базы отдыха, расположенной недалеко от города Тобольска, компания взрослых с детьми находилась на мероприятии. После посещения бассейна две женщины, а также 14 детей в возрасте от девяти до 11 лет и один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание, у них начался кашель, покраснение глаз и кожных покровов, тошнота.Пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".Сейчас проводится осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна и необходимая документация в комплексе. Следователи допрашивают владельца базы отдыха и других свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования.По результатам расследования будет установлено, соответствовали ли оказываемые услуги предъявляемым законом требованиям и нормам.
https://ria.ru/20211213/khlor-1763474785.html
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тобольск
тюменская область
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), тобольск, тюменская область, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Тобольск, Тюменская область, Россия
В тобольском бассейне 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора

СК: в Тобольске Тюменской области в бассейне отравились 15 детей и две женщины

© СУ СК России по Тюменской области/ВКонтактеМесто происшествия, где 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне в Тобольске
Место происшествия, где 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне в Тобольске - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© СУ СК России по Тюменской области/ВКонтакте
Место происшествия, где 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне в Тобольске
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ТЮМЕНЬ, 21 дек — РИА Новости. В Тобольске Тюменской области из-за отравления парами хлора в бассейне госпитализировали 15 детей и двух женщин, сообщило СУ СК региона.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК, по факту отравления парами хлора 15 детей и двух взрослых, — уточнили в ведомстве.
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13 декабря 2021, 14:45
Как рассказали в СУ СК, 21 декабря в бассейне базы отдыха, расположенной недалеко от города Тобольска, компания взрослых с детьми находилась на мероприятии. После посещения бассейна две женщины, а также 14 детей в возрасте от девяти до 11 лет и один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание, у них начался кашель, покраснение глаз и кожных покровов, тошнота.
Пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".
Сейчас проводится осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна и необходимая документация в комплексе. Следователи допрашивают владельца базы отдыха и других свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования.
По результатам расследования будет установлено, соответствовали ли оказываемые услуги предъявляемым законом требованиям и нормам.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ТобольскТюменская областьРоссия
 
 
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