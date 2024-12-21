https://ria.ru/20241221/sk-1990603437.html

В тобольском бассейне 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора

В тобольском бассейне 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора - РИА Новости, 21.12.2024

В тобольском бассейне 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора

В Тобольске Тюменской области из-за отравления парами хлора в бассейне госпитализировали 15 детей и двух женщин, сообщило СУ СК региона. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T14:45:00+03:00

2024-12-21T14:45:00+03:00

2024-12-21T16:12:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

тобольск

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 21 дек — РИА Новости. В Тобольске Тюменской области из-за отравления парами хлора в бассейне госпитализировали 15 детей и двух женщин, сообщило СУ СК региона."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК, по факту отравления парами хлора 15 детей и двух взрослых, — уточнили в ведомстве.Как рассказали в СУ СК, 21 декабря в бассейне базы отдыха, расположенной недалеко от города Тобольска, компания взрослых с детьми находилась на мероприятии. После посещения бассейна две женщины, а также 14 детей в возрасте от девяти до 11 лет и один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание, у них начался кашель, покраснение глаз и кожных покровов, тошнота.Пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".Сейчас проводится осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна и необходимая документация в комплексе. Следователи допрашивают владельца базы отдыха и других свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования.По результатам расследования будет установлено, соответствовали ли оказываемые услуги предъявляемым законом требованиям и нормам.

https://ria.ru/20211213/khlor-1763474785.html

https://ria.ru/20240827/basseyn-1968796877.html

тобольск

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), тобольск, тюменская область, россия