В тобольском бассейне 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора
СК: в Тобольске Тюменской области в бассейне отравились 15 детей и две женщины
© СУ СК России по Тюменской области/ВКонтактеМесто происшествия, где 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне в Тобольске
Место происшествия, где 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне в Тобольске
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ТЮМЕНЬ, 21 дек — РИА Новости. В Тобольске Тюменской области из-за отравления парами хлора в бассейне госпитализировали 15 детей и двух женщин, сообщило СУ СК региона.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК, по факту отравления парами хлора 15 детей и двух взрослых, — уточнили в ведомстве.
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Как рассказали в СУ СК, 21 декабря в бассейне базы отдыха, расположенной недалеко от города Тобольска, компания взрослых с детьми находилась на мероприятии. После посещения бассейна две женщины, а также 14 детей в возрасте от девяти до 11 лет и один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание, у них начался кашель, покраснение глаз и кожных покровов, тошнота.
Пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".
Сейчас проводится осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна и необходимая документация в комплексе. Следователи допрашивают владельца базы отдыха и других свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования.
По результатам расследования будет установлено, соответствовали ли оказываемые услуги предъявляемым законом требованиям и нормам.
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