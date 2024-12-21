Экс-замминистра просвещения отправили в СИЗО по делу о хищении
Суд отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения Грибова по делу о хищении
Денис Грибов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова по делу о хищении 54 миллионов бюджетных средств, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд 21 декабря удовлетворил ходатайство следствия об избрании Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.
Ранее в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что экс-замминистра просвещения Российской Федерации задержали в столичном аэропорту. Его подозревают в многомиллионном хищении бюджетных средств. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Представитель МВД добавила, что злоумышленник совместно с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования.
Волк уточнила, что участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников в рамках одного из федеральных проектов, но мероприятия не провели. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей подозреваемые похитили и распределили между собой.
Возбуждено уголовное дело по статье 154 Уголовного кодекса "Мошенничество".
Три фигуранта этого дела уже находятся в СИЗО, изначально экс-замминистра скрылся от следствия, его объявили в розыск. Мужчину задержали по прилете из-за границы.
Фигурант дела о хищении имущества Минобороны участвовал в следствии
15 декабря, 07:19