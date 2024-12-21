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Экс-замминистра просвещения отправили в СИЗО по делу о хищении - РИА Новости, 21.12.2024
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20:21 21.12.2024 (обновлено: 22:30 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/sizo-1990643834.html
Экс-замминистра просвещения отправили в СИЗО по делу о хищении
Экс-замминистра просвещения отправили в СИЗО по делу о хищении - РИА Новости, 21.12.2024
Экс-замминистра просвещения отправили в СИЗО по делу о хищении
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова по делу о хищении 54 миллионов бюджетных средств, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T20:21:00+03:00
2024-12-21T22:30:00+03:00
россия
москва
происшествия
денис грибов
ирина волк
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова по делу о хищении 54 миллионов бюджетных средств, сообщили РИА Новости в суде."Суд 21 декабря удовлетворил ходатайство следствия об избрании Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.Ранее в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что экс-замминистра просвещения Российской Федерации задержали в столичном аэропорту. Его подозревают в многомиллионном хищении бюджетных средств. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.Представитель МВД добавила, что злоумышленник совместно с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования.Волк уточнила, что участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников в рамках одного из федеральных проектов, но мероприятия не провели. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей подозреваемые похитили и распределили между собой.Возбуждено уголовное дело по статье 154 Уголовного кодекса "Мошенничество".Три фигуранта этого дела уже находятся в СИЗО, изначально экс-замминистра скрылся от следствия, его объявили в розыск. Мужчину задержали по прилете из-за границы.
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россия, москва, происшествия, денис грибов, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Москва, Происшествия, Денис Грибов, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Экс-замминистра просвещения отправили в СИЗО по делу о хищении

Суд отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения Грибова по делу о хищении

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенис Грибов
Денис Грибов - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова по делу о хищении 54 миллионов бюджетных средств, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд 21 декабря удовлетворил ходатайство следствия об избрании Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.
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Ранее в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что экс-замминистра просвещения Российской Федерации задержали в столичном аэропорту. Его подозревают в многомиллионном хищении бюджетных средств. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Представитель МВД добавила, что злоумышленник совместно с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования.
Волк уточнила, что участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников в рамках одного из федеральных проектов, но мероприятия не провели. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей подозреваемые похитили и распределили между собой.
Возбуждено уголовное дело по статье 154 Уголовного кодекса "Мошенничество".
Три фигуранта этого дела уже находятся в СИЗО, изначально экс-замминистра скрылся от следствия, его объявили в розыск. Мужчину задержали по прилете из-за границы.
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