https://ria.ru/20241221/siyyarto-1990552092.html

Теракт против Кириллова может помешать заключению мира, заявил Сийярто

Теракт против Кириллова может помешать заключению мира, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.12.2024

Теракт против Кириллова может помешать заключению мира, заявил Сийярто

Теракт против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может помешать заключению мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T03:03:00+03:00

2024-12-21T03:03:00+03:00

2024-12-21T08:54:00+03:00

в мире

петер сийярто

игорь кириллов

россия

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дональд трамп

следственный комитет россии (ск рф)

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ООН, 21 дек — РИА Новости. Теракт против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может помешать заключению мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Поскольку мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, поскольку мы хотим избежать любого риска эскалации, мы рассматриваем все эти вопросы как вызывающие беспокойство. Почему? Потому что все подобные шаги сопряжены с риском эскалации, и это то, о чем я говорил вам ранее: что в случае, если эскалация произойдет до 20 января (инаугурация Дональда Трампа. — Прим. ред.), это может иметь очень негативное влияние на шансы заключить мир как можно скорее после 20 января", — сказал министр.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого иностранца, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

https://ria.ru/20241221/nebenzya-1990546254.html

https://ria.ru/20241220/terakt-1990294384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петер сийярто, игорь кириллов, россия, венгрия, украина, дональд трамп, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), войска рхбз