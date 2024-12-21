Теракт против Кириллова может помешать заключению мира, заявил Сийярто
Сийярто: теракт против генерала Кириллова несет в себе риск эскалации конфликта
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 21 дек — РИА Новости. Теракт против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может помешать заключению мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Поскольку мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, поскольку мы хотим избежать любого риска эскалации, мы рассматриваем все эти вопросы как вызывающие беспокойство. Почему? Потому что все подобные шаги сопряжены с риском эскалации, и это то, о чем я говорил вам ранее: что в случае, если эскалация произойдет до 20 января (инаугурация Дональда Трампа. — Прим. ред.), это может иметь очень негативное влияние на шансы заключить мир как можно скорее после 20 января", — сказал министр.
Убийство генерала Кириллова
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.
Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого иностранца, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.