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Теракт против Кириллова может помешать заключению мира, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.12.2024
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03:03 21.12.2024 (обновлено: 08:54 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/siyyarto-1990552092.html
Теракт против Кириллова может помешать заключению мира, заявил Сийярто
Теракт против Кириллова может помешать заключению мира, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.12.2024
Теракт против Кириллова может помешать заключению мира, заявил Сийярто
Теракт против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может помешать заключению мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T03:03:00+03:00
2024-12-21T08:54:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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ООН, 21 дек — РИА Новости. Теракт против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может помешать заключению мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Поскольку мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, поскольку мы хотим избежать любого риска эскалации, мы рассматриваем все эти вопросы как вызывающие беспокойство. Почему? Потому что все подобные шаги сопряжены с риском эскалации, и это то, о чем я говорил вам ранее: что в случае, если эскалация произойдет до 20 января (инаугурация Дональда Трампа. — Прим. ред.), это может иметь очень негативное влияние на шансы заключить мир как можно скорее после 20 января", — сказал министр.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого иностранца, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
https://ria.ru/20241221/nebenzya-1990546254.html
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в мире, петер сийярто, игорь кириллов, россия, венгрия, украина, дональд трамп, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), войска рхбз
В мире, Петер Сийярто, Игорь Кириллов, Россия, Венгрия, Украина, Дональд Трамп, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Войска РХБЗ
Теракт против Кириллова может помешать заключению мира, заявил Сийярто

Сийярто: теракт против генерала Кириллова несет в себе риск эскалации конфликта

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 21 дек — РИА Новости. Теракт против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может помешать заключению мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Поскольку мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, поскольку мы хотим избежать любого риска эскалации, мы рассматриваем все эти вопросы как вызывающие беспокойство. Почему? Потому что все подобные шаги сопряжены с риском эскалации, и это то, о чем я говорил вам ранее: что в случае, если эскалация произойдет до 20 января (инаугурация Дональда Трампа. — Прим. ред.), это может иметь очень негативное влияние на шансы заключить мир как можно скорее после 20 января", — сказал министр.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Убийство Кириллова выдает террористическую сущность Киева, заявил Небензя
00:14

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.
Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого иностранца, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова
Вчера, 02:26
 
В миреПетер СийяртоИгорь КирилловРоссияВенгрияУкраинаДональд ТрампСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Войска РХБЗ
 
 
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