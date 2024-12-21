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Новые власти Сирии назначили главу МИД во временном правительстве

Новые власти Сирии назначили главу МИД во временном правительстве - РИА Новости, 21.12.2024

Новые власти Сирии назначили главу МИД во временном правительстве

Новые власти Сирии назначили Асада Хасана аш-Шибани министром иностранных дел во временном правительстве страны, передает в субботу сирийское агентство новостей РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T14:27:00+03:00

2024-12-21T14:27:00+03:00

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ДОХА, 21 дек - РИА Новости. Новые власти Сирии назначили Асада Хасана аш-Шибани министром иностранных дел во временном правительстве страны, передает в субботу сирийское агентство новостей SANA."Генеральное командование объявляет о назначении господина Асада Хасана аш-Шибани на пост главы министерства иностранных дел в новом сирийском правительстве", - пишет агентство.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

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Варвара Скокшина

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024