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Новые власти Сирии назначили главу МИД во временном правительстве - РИА Новости, 21.12.2024
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Война в Сирии
 
14:27 21.12.2024 (обновлено: 14:51 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/siriya-1990601225.html
Новые власти Сирии назначили главу МИД во временном правительстве
Новые власти Сирии назначили главу МИД во временном правительстве - РИА Новости, 21.12.2024
Новые власти Сирии назначили главу МИД во временном правительстве
Новые власти Сирии назначили Асада Хасана аш-Шибани министром иностранных дел во временном правительстве страны, передает в субботу сирийское агентство новостей РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T14:27:00+03:00
2024-12-21T14:51:00+03:00
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ДОХА, 21 дек - РИА Новости. Новые власти Сирии назначили Асада Хасана аш-Шибани министром иностранных дел во временном правительстве страны, передает в субботу сирийское агентство новостей SANA."Генеральное командование объявляет о назначении господина Асада Хасана аш-Шибани на пост главы министерства иностранных дел в новом сирийском правительстве", - пишет агентство.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Новые власти Сирии назначили главу МИД во временном правительстве

Асад Хассан Аш-Шибани стал главой МИД во временном правительстве Сирии

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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ДОХА, 21 дек - РИА Новости. Новые власти Сирии назначили Асада Хасана аш-Шибани министром иностранных дел во временном правительстве страны, передает в субботу сирийское агентство новостей SANA.
"Генеральное командование объявляет о назначении господина Асада Хасана аш-Шибани на пост главы министерства иностранных дел в новом сирийском правительстве", - пишет агентство.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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Война в СирииВ миреСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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